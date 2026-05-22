Nueva afrenta de Gustavo Petro contra la Alcaldía: habla de una “campaña de estigmatización” contra la Universidad Pedagógica

A través de su cuenta de X, el mandatario se refirió al asesinato del líder cultural Alberth David Piñeros, hecho que utilizó para cuestionar nuevamente la relación entre el Distrito y la Universidad Pedagógica.

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“La campaña de estigmatización de la Alcaldía contra la Universidad Pedagógica y la violencia que desencadena sobre ella solo sirve para debilitar la lucha cultural contra el microtráfico y el narcotráfico en la capital de Colombia”, escribió Petro.

El presidente también aseguró que existen “crímenes sistemáticos” contra líderes culturales en sectores populares de Bogotá y sostuvo que estos actores comunitarios representan una barrera frente al avance de las economías ilegales relacionadas con las drogas.

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Las declaraciones ocurren en medio de las controversias que han rodeado a la Universidad Pedagógica durante los últimos meses. La institución ha sido escenario de repetidos enfrentamientos entre encapuchados y la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), especialmente en inmediaciones de la calle 72, donde se han registrado disturbios, bloqueos y ataques con artefactos explosivos artesanales.

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Precisamente este jueves, unidades antiexplosivos de la Policía llegaron a la calle 73 con carrera 11 luego de nuevos enfrentamientos. Según informó La FM, en la zona fueron halladas 24 papas bomba que contenían pólvora y elementos metálicos capaces de detonar por impacto.

En anteriores oportunidades, el rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Choachí, ha denunciado lo que considera una estigmatización hacia la comunidad universitaria y ha cuestionado algunos procedimientos adelantados por la fuerza pública.

Desde el Distrito, por su parte, se ha insistido en que las intervenciones buscan contener actos violentos que afectan la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.

Con este nuevo pronunciamiento, Petro reabre un debate que ya había generado tensiones entre el Gobierno nacional y la administración del alcalde Carlos Fernando Galán sobre el manejo de las protestas y la situación de orden público alrededor de la Universidad Pedagógica.