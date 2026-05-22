El periodista y presentador Sergio Barbosa anunció públicamente el candidato al que apoyará en la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo.

Abelardo de la Espriella se dispara y le saca 20 puntos de ventaja a Iván Cepeda en la plataforma Kalshi

Se trata de Abelardo de la Espriella. Según dijo, después de pensarlo mucho, se decantó por el abogado, pues considera que sería más estratégico votar por él que por Paloma Valencia, otra de las candidatas que lo convence.

“He estado muy indeciso con respecto a mi voto. Tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella tienen grandes posibilidades de cambio”, afirmó Barbosa.

Para el periodista, ambos tienen una postura firme frente a varios temas que preocupan al país. “Siento que este no es un momento para votar desde la emoción, sino desde la estrategia”, agregó.

El candidato Abelardo de la Espriella ha venido sumando apoyos. Foto: Raúl Palacios El País

El periodista aclaró que esta vez no quiere que gane la izquierda, actualmente representada por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

“Cuando un país está tan dividido, uno también tiene que preguntarse cuál candidatura tiene más posibilidades de crecer, sumar y conseguir aliados”, señaló el presentador.

Barbosa dijo que “la fiebre” por Abelardo de la Espriella ha venido creciendo a medida que se acerca la primera vuelta presidencial y destacó que le ha gustado su imagen de outsider y alguien ajeno a la política.

“Es algo que seduce de alguna manera a los electores. Parece que está conectando con mucha gente que tiene cansancio de lo mismo de siempre”, reconoció.

Y por eso anunció su voto: “Después de pensarlo mucho, mi voto va para el Tigre, porque creo que es un momento de pensar en el voto estratégico”.

Hace cuatro años, Barbosa había respaldado la candidatura de Gustavo Petro. “Definitivamente, el discurso de Gustavo Petro seduce a la gente inteligente”, dijo en esa ocasión. Y, como él mismo reconoció, incluso estuvo en la Casa de Nariño celebrando la victoria de Petro.

Sergio Barbosa, periodista y presentador de entretenimiento. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Sin embargo, recientemente se refirió a la desilusión que dice que le causó el Gobierno del actual mandatario, entre otras, por varios de los escándalos revelados por SEMANA, entre ellos, varios hechos de corrupción.

“La estocada final, pretender transformar una Constitución que sobre el mármol juró defender”, afirmó Barbosa recientemente, al explicar ese cambio.

En medio de las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo, el periodista les pidió a sus seguidores no votar por las listas cerradas del Pacto Histórico. “Por favor, no nos lleve al caos, ni un voto por el Pacto Histórico”, afirmó.