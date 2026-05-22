Daniel Rojas, ministro de Educación, envió carta a Carlos Fernando Galán: “Solicito rectificación pública”

Las recientes jornadas de protesta en Bogotá generaron diferencias entre la administración distrital y el Gobierno nacional respecto al manejo del orden público.

Caos en la movilidad de Bogotá: UNDMO interviene en zonas aledañas a la Universidad Nacional

El ministro de Educación, Daniel Rojas, envió una carta personalmente al alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestando su preocupación por los hechos ocurridos este viernes 22 de mayo en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional.

Si bien hoy se presentaron desmanes en la Calle 72, la dinámica de los violentos fue diferente.



Denunciamos el uso de elementos peligrosos que en ocasiones anteriores no habían sido utilizados, incluyendo material de metralla. Los grupos aislados que estan actuando… — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) May 22, 2026

Las movilizaciones en el sector de la calle 72 derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, durante las movilizaciones se detectó el uso de material explosivo, lo que motivó la intervención de las autoridades para restablecer la movilidad.

Denuncias de amenazas y cierre de la institución

A raíz de las alteraciones, las directivas de la institución educativa tomaron medidas de seguridad: “Hoy, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor Helberth Augusto Choachí González, ha denunciado públicamente que teme por su vida”.

“Hoy, el Consejo Académico de esa universidad ha tenido que cerrar las puertas del campus de la calle 72 después de confirmar la presencia de personas ajenas armadas dentro de las instalaciones”, señaló el ministro Rojas en el documento.

Estimado canal. Esta es la situación real de hoy. https://t.co/Ttd5SctIsI pic.twitter.com/ajPXb4ZdlU — Helberth Choachi (@HelberthChoach1) May 22, 2026

El jefe de la cartera de Educación argumentó que las declaraciones previas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en las que se señalaba la planificación de actos delictivos dentro del campus, constituyen un factor de estigmatización hacia la comunidad universitaria.

Rojas recordó que el Informe Final de la Comisión de la Verdad documentó cómo los señalamientos públicos afectaron históricamente a los estudiantes en el marco del conflicto armado.

Solicitudes de rectificación y protección institucional

Ante este escenario, el Ministerio de Educación requirió acciones inmediatas a los diferentes estamentos administrativos. “Señor alcalde: le solicito rectificación pública de la Secretaría de Seguridad a las afirmaciones que han estigmatizado a la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, así como la disposición de un perímetro civil de protección para las sedes universitarias”, enfatizó el funcionario.

Cuando desde la alcaldía de @CarlosFGalan se estegmatiza la universidad pública, se pone en riesgo la vida de toda su comunidad. No vamos a guardar silencio mientras se señalan estudiantes, maestros y directivos como enemigos internos.



Desde el @mineducacion exigimos garantías… pic.twitter.com/YZUIYwHE3X — Daniel Rojas Medellin (@DanielRMed) May 22, 2026

De igual manera, se instó al Ministerio del Interior a activar la ruta de protección colectiva y a coordinar con la Unidad Nacional de Protección (UNP) el refuerzo de la seguridad del rector Choachí González.

El Ministerio de Educación confirmó el envío de copias de esta solicitud a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que se inicien las investigaciones correspondientes y se evalúe la pertinencia de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).