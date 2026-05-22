¿Desde cuándo pueden votar los colombianos que están en el exterior? Registraduría confirma horarios y puntos

Se siguen conociendo detalles de lo que será la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo. Los organismos electorales revelaron fechas calve, como desde qué día podrán ejercer su derecho al voto los colombianos en el exterior.

De acuerdo con la Registraduría, “la jornada electoral fuera del país contará con un esquema especial que facilita el ejercicio del derecho al voto. Fechas y horarios de votación Los colombianos en el exterior podrán votar durante varios días consecutivos”.

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La entidad explicó que las mesas en el exterior estarán habilitadas del 25 al 31 de mayo de 2026y el sitio donde estará dispuesto el material electoral será los consulados y secciones consulares.

Los horarios serán a partir de las 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

“La Registraduría reitera que el único documento válido para votar es la cédula de ciudadanía colombiana física o digital en el aplicativo, no se permitirá el uso de contraseñas o comprobantes de trámite ni de pasaporte colombiano u otros documentos. Se recomienda verificar previamente el lugar de votación asignado, de acuerdo con la inscripción de la cédula”, expresó por medio de un comunicado la entidad electoral.

Sumado a ello expresó: “El proceso electoral en el exterior se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con el propósito de garantizar condiciones de accesibilidad, transparencia y seguridad para todos los ciudadanos”.

“La ampliación de la jornada a varios días responde a las particularidades de la población colombiana residente fuera del país y busca asegurar una participación amplia y ordenada”, insistió la Registraduría en la comunicación.

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Finalmente aseguró: “La Registraduría invita a todos los colombianos en el exterior a participar activamente en las elecciones presidenciales de 2026, cumpliendo con los requisitos establecidos y acudiendo a los puestos de votación dentro de las fechas señaladas. El voto es un derecho y un deber ciudadano que contribuye al ejercicio y fortalecimiento de la democracia”.