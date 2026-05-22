Carlos Fernando Galán destapó lo que pasó con Gustavo Petro y el Metro: “Quería cambiarlo como fuera”

La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá volvió a convertirse en tema de debate luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán se pronunciara sobre la postura del presidente Gustavo Petro frente al proyecto de movilidad más importante que se ejecuta actualmente en la capital del país.

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En entrevista con Caracol Radio, el mandatario distrital aseguró que el jefe de Estado intentó impulsar cambios en la obra, pero que finalmente tuvo que aceptar que el proyecto seguirá adelante tal como fue contratado. “Quería cambiarlo como fuera, pero ya se resignó”, afirmó Galán al referirse a la posición que Petro ha mantenido durante años sobre el metro elevado.

El alcalde sostuvo que uno de los principales retos para el desarrollo de las ciudades es garantizar la continuidad de las grandes obras públicas, independientemente de los cambios políticos o de gobierno. Según explicó, modificar proyectos de gran magnitud una vez se encuentran contratados y en ejecución puede generar retrasos, sobrecostos e incertidumbre jurídica.

En ese sentido, defendió la necesidad de mantener el rumbo de la primera línea del Metro, una iniciativa que, según señaló, beneficiará a millones de ciudadanos y transformará la movilidad en Bogotá durante las próximas décadas. Asimismo, destacó que en la construcción participan miles de trabajadores y decenas de empresas nacionales que dependen del avance normal de las obras.

Las declaraciones se producen en medio de una relación marcada por las diferencias entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional respecto al sistema férreo de la ciudad.

Desde que fue alcalde de la capital, Gustavo Petro defendió la construcción de un metro subterráneo y posteriormente, ya como presidente, insistió en la posibilidad de modificar algunos tramos del proyecto actualmente en ejecución.

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Sin embargo, la administración distrital ha reiterado en varias ocasiones que la obra presenta un avance significativo y que cualquier cambio estructural implicaría impactos técnicos, financieros y legales de gran magnitud. Por esa razón, Galán ha insistido en que el proyecto debe continuar conforme a los contratos suscritos.

Durante la entrevista, el alcalde también expresó su expectativa de que el Gobierno Nacional continúe cumpliendo con los compromisos financieros adquiridos para la construcción del metro, pese a las dificultades presupuestales que enfrenta el país.

La primera línea del Metro de Bogotá, que tendrá cerca de 24 kilómetros de extensión y conectará el sur con el centro y occidente de la ciudad, es considerada una de las obras de infraestructura más ambiciosas en la historia de Colombia y una de las apuestas más importantes para mejorar la movilidad de la capital.