SEMANA: ¿Cómo está avanzando el proceso logístico para las elecciones?

HERNÁN PENAGOS GIRALDO: Tenemos todo a punto para las elecciones. Hemos realizado múltiples acciones de integridad electoral, auditorías, exposición de código fuente, simulacros tanto de preconteo como de escrutinio, pruebas de carga y estrés de todos los software, capacitación a los jurados de votación para que gestionen el proceso en la mesa de votación de la mejor manera, invitación a las observaciones internacionales y nacionales para que participen. Además, un trabajo con los diferentes órganos de control y estamos haciendo la tarea para que en estas elecciones la ciudadanía pueda salir a votar sin mayores dificultades y tenga la absoluta tranquilidad del proceso electoral colombiano.

¿Por qué el registrador Hernán Penagos no fue a la reunión sobre elecciones convocada por Gustavo Petro?

SEMANA: Usted ha dicho que hay garantías para todos los sectores, pero hay quienes insisten en que no. ¿Las hay o no?

H.P.G.: Hay garantías para todos. Prueba de ello son las pasadas elecciones de marzo. Hubo auditoría internacional que certificó ese proceso electoral. En segundo lugar, publicación y digitalización de todas las actas electorales, para que los partidos, candidatos y la observación las pudieran ver y comparar con los datos de la Registraduría. En tercer lugar, una observación internacional muy potente. Y biometría, tanto dactilar como facial, que da lugar a evitar cualquier circunstancia derivada de suplantación. Eso nos da absoluta tranquilidad de lo que tenemos para las próximas elecciones del 31 de mayo.

Hernán Penagos, registrador Nacional, dice que en las elecciones hay garantías para todos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: El presidente Petro insiste en la narrativa del fraude.

H.P.G.: Pues, la verdad, yo no sé si se trata de desconocimiento, desinformación, si no se entiende muy bien cómo funciona el proceso electoral, pero mire que Colombia tiene un proceso electoral eminentemente manual; es decir, los votos son manuales y las actas electorales de cada mesa, los E-14, también; los software y los códigos fuente tienen una labor subsidiaria; es decir, no son determinantes para el proceso y mucho menos pueden cambiar los resultados. Si estuviéramos hablando de un país con voto electrónico, entendería esa preocupación. Pero acá las actas electorales son diligenciadas y son publicadas el mismo día de las elecciones y es tan elemental como compararlas con los datos que difunde la Registraduría. Además, en la mesa de votación están jurados de votación, 860.000 en total, que son ciudadanos del común, y testigos electorales de los partidos que pueden tomar la foto del acta electoral desde la mesa. No hay ninguna posibilidad de alteración de esa acta y los software o los códigos fuente lo único que hacen es consolidar esa información, recogerla para una cosa en concreto: para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan tener información muy ágil y muy rápida de datos preliminares.

El registrador Hernán Penagos puso hora para conocer los resultados definitivos de las elecciones, el domingo 31 de mayo

SEMANA: Petro dice que usted “tiene que entregar” el código fuente; usted dice que no. ¿Por qué es esa discusión?

H.P.G.: El código fuente es la fórmula, la arquitectura, lo que hace que los software, por ejemplo, el preconteo, el que ustedes ven en los boletines, o el escrutinio, el que hacen los jueces, puedan procesar la información con agilidad. El código fuente es como esa forma, esas líneas de programación, dicen algunos, la arquitectura que permite que esos software puedan consolidar la información y tienen unas características especiales. La Registraduría ha puesto a disposición en las salas de auditoría el 100 por ciento del código para que los auditores de los partidos, la observación nacional e internacional y las autoridades colombianas puedan ver cómo trabaja y de qué manera procesa la información. Esa exposición del código fuente se llevó a cabo por dos semanas, tiempo suficiente para que dé tranquilidad respecto de esos software. Entregar el código fuente es un riesgo muy alto para el proceso electoral. Primero, porque permite a los que se conocen como hackers identificar algún tipo de vulnerabilidad para poder modificarlo y eso sería gravísimo. En segundo lugar, entregar el código fuente permitiría que otros pudieran suplantarlo y que personas terminen viendo un código fuente o un software diferente al oficial de la Registraduría. En tercer lugar, permitiría que se diseñaran una serie de ataques para tratar de alterar ese código. Aquí hay que asegurar la fiabilidad de los códigos fuente y de los software. Entregar esa información es un grave riesgo para el proceso electoral. No es un hecho obstinado por parte de este servidor y lo he dicho y vuelvo y lo reitero: ¿a quién se le ocurre que le entreguen el código fuente del procesamiento electoral con los riesgos que eso genera de alteración? Hay auditoría internacional que accede al código fuente y certifica la fiabilidad de él.

El registrador Hernán Penagos segura que hay más de 100 municipios donde hay una incidencia alta de grupos armados ilegales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: Petro insiste en que lo debe entregar…

H.P.G.: Bueno, yo lo que estoy en la obligación es de garantizar elecciones transparentes, íntegras y fiables. Y la manera de hacerlo es, primero, asegurando que la ciudadanía pueda votar libremente. Ahí tiene un gran trabajo el Gobierno nacional en aquellos lugares donde algunas personas no puedan votar de manera libre. Y segundo, garantizando la integridad del proceso electoral, y nosotros en la Registraduría lo hacemos.

Hernán Penagos sobre transparencia electoral: “No hay ninguna posibilidad de que haya alteraciones de los resultados”

SEMANA: Hay quienes dicen que si Iván Cepeda gana no habrá problema, pero si es otro candidato, para Petro habría fraude. ¿Qué podría significar esa narrativa?

H.P.G.: Una vez se cierra el proceso electoral, los jurados cuentan los votos y diligencian las actas. Pero después de eso, los jueces de la república hacen lo que se conoce como el escrutinio. Cualquier partido, organización o candidato que tenga dudas de la información que publica la Registraduría se puede ir para los escrutinios, llevar abogados, llevar testigos y presentar las reclamaciones que quiera. Esa es la garantía que tienen quienes participan del proceso electoral, pero ajustado a derecho, dentro de los procedimientos legales. Ahí hay un escrutinio que es una garantía adicional que tienen las organizaciones políticas. Mantener narrativas de fraude es un grave riesgo de violencia que se puede generar en Colombia. Lo que más me preocupa es que la instrumentalización de personas termine siendo un enfrentamiento por desinformación y se genere una ola de violencia en un país como el nuestro. La desinformación y las noticias falsas en otras regiones del continente y del planeta generan hostilidad política, generan discusiones muy fuertes, pero en Colombia generan tragedia y muerte. Aquí hay un llamado a todas las organizaciones políticas y a los dirigentes a respetar los resultados.

Hernán Penagos dice que todo el material electoral ya está impreso. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: ¿Hay algo más que lo inquiete?

H.P.G.: Sí, tengo otra segunda preocupación, y es un número importante de municipios, más de 100, donde hay una incidencia alta de grupos armados ilegales. En esos lugares debemos garantizar que se instalen todos los puestos y las mesas de votación y debemos garantizar que la ciudadanía pueda votar. En esos lugares se requiere una acción contundente de la fuerza pública y yo he venido hablando con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar para garantizar ese ejercicio, pero hay que advertirlo porque todos los días escuchamos hechos de violencia en nuestro país, lo que obviamente tiene que mantenernos alerta. El voto tiene tres características: debe ser universal, secreto y libre.

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SEMANA: ¿Todo el material electoral ya se fue a impresión?

H.P.G.: Sí, está impreso, en distribución; en especial el material electoral en el exterior ya está llegando. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay serias dificultades para llevar el material por las distancias. Además, recuerde que en el exterior se inicia la votación una semana antes. En los próximos días se traslada ese material a todo el país.

SEMANA: En estas elecciones hay mucha desinformación. ¿Cómo lucha contra eso?

H.P.G.: En el pasado, un registrador solo tenía que ocuparse, y lo que más le tomaba tiempo y preocupación era imprimir el material, poder llevarlo hasta ciertos lugares. También las comunicaciones en todos los rincones de Colombia para transmitir la información y recibir el escaneo de las actas electorales. Y que los software funcionaran para no tener contratiempos en la divulgación. Pero déjeme decirle que a esta Registraduría se nos volvió un tema de segundo plano. ¿Qué es lo que más nos preocupa? La desinformación. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Las noticias falsas.

Hernán Penagos cree que después de las 8 de la noche del 31 de mayo, ya se conocerá el resultado de la primera vuelta de elecciones presidenciales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

SEMANA: ¿Cómo están las relaciones con el Gobierno Petro?

H.P.G.: Pues yo trato de hablar con los ministros. Tengo un diálogo más o menos fluido con el ministro de Defensa; con el ministro del Interior me encuentro cuando hacen las comisiones de garantías electorales; pues con el jefe de Estado, la verdad, no he hablado hace ya varios años.

SEMANA: Petro no hace más que darle duro por redes y en sus declaraciones…

H.P.G.: Yo lo que trato es de explicar un poco el proceso electoral. Quiero darle tranquilidad a la ciudadanía, no quiero armar conflictos, no quiero subirme a ningún ring, quiero explicar. Pero también creo que es deber de todas las autoridades enviar mensajes de confianza a la ciudadanía. ¿Qué tiene que ver un código fuente con todos los problemas que hay? Hay que mirar más bien una serie de circunstancias en Colombia que sí son penosas y en las que tienen que participar otras autoridades, no precisamente la Registraduría. Yo no soy el jefe de la fuerza pública; hay que mirar los delitos electorales que terminan de alguna manera golpeando la pureza del proceso electoral. Muchas autoridades deben estar presentes en él, apoyando y gestionándolo bien; entre ellos, el Gobierno nacional, porque esos son temas que sí son determinantes. ¿Cuántos ojos hay pendientes de la financiación ilegal? ¿Cuántos ojos hay pendientes de la participación en política de servidores? ¿Cuántos ojos hay pendientes de la compra de votos? A eso deben prestarle atención de verdad.

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SEMANA: ¿A qué hora se conocerá el nombre del próximo presidente de Colombia o si habrá segunda vuelta presidencial?

H.P.G.: Este proceso se gestiona más rápido. Aspiro a que después de las ocho de la noche tengamos muy claro el resultado. Antes de esa hora vamos a tener ya la tendencia muy precisa y ustedes podrán ya definir acerca de esa tendencia.

SEMANA: ¿La plata está garantizada?

H.P.G.: Sí. Hoy, para la primera vuelta, los recursos ya están garantizados, ya están gestionados, ya está en ejecución cada uno de esos componentes de los recursos. Y para la segunda vuelta, nosotros hemos presentado ya la solicitud ante el Ministerio de Hacienda.