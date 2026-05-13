El registrador Hernán Penagos puso hora para conocer los resultados definitivos de las elecciones, el domingo 31 de mayo

Colombia vota para elegir presidente el próximo domingo 31 de mayo en una contienda en la que 13 candidatos se disputan la Casa de Nariño o uno de los dos puestos para la segunda vuelta presidencial que se desarrollaría tres semanas después, el 21 de junio.

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Los resultados solo son oficiales cuando se termina el escrutinio de las actas de votación, un ejercicio que se realiza en los días posteriores a la fecha de las votaciones y con la presencia de veedores internacionales y de los sectores políticos.

Sin embargo, el preconteo que se realiza el mismo domingo de las elecciones permite conocer cuál sería el desenlace de la contienda, a pesar de que los datos que este arroje no sean de carácter vinculante.

Sobre esto, Hernán Penagos aseguró que la Registraduría ha duplicado las capacidades para el conteo y que, por tanto, pasadas las 8:30 p. m. se conocerán los resultados “precisos” de las votaciones.

Las urnas estarán abiertas desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde de ese domingo. En tanto el reloj marque esa hora, los ciudadanos que aún no hayan sufragado ya no podrán ingresar a los puestos de votación.

Una vez todas las personas que permanecen en la fila ejerzan su derecho al voto, los jurados comienzan el conteo y diligencian los resultados en los formularios E-14 y en presencia de los testigos y veedores internacionales.

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Existen tres copias de los formularios E-14 y una de estas se destina para consolidar el preconteo de los votos. Cada mesa de votación debe reportar el resultado que obtuvo a la autoridad electoral y esta consolida los resultados en su página web. Es a partir de ese preconteo que se conocen los resultados preliminares de la elección.

Vale anotar que el código fuente del software fue habilitado para la revisión de todos los actores políticos interesados y que el diligenciamiento de los resultados puede ser auditado en tiempo real por los ingenieros de las campañas.

La Registraduría estima que la tendencia de los resultados puede confirmarse dos horas después del cierre de las urnas, hacia las 6 de la tarde de esa jornada, y que en la noche de ese domingo se tendría la información consolidada sobre el ganador de la primera vuelta o sobre quiénes se disputarían la segunda vuelta presidencial.