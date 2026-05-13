Paloma Valencia dice que no descartaría nombrar ministros de izquierda que trabajaron con Petro al inicio de su gobierno

La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, habló de cómo sería su gabinete y de quiénes nombraría en esos cargos en medio de una entrevista con Noticias Caracol.

“Si Iván Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, la historia va a juzgar muy duro a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”

Allí reconoció que no tendría problema en nombrar a ministros que estuvieron acompañando al Gobierno de Gustavo Petro.

“Yo les anuncio, mi gobierno tendrá ministros uribistas, sí, y tendrá ministros de centro, y de pronto, puede tener un ministro por allá de izquierda que sea muy bueno”, reconoció Valencia.

Según dijo la candidata, su propósito es buscar un país donde quepan todos.

Valencia afirmó que una de las razones por las que recibió a los partidos tradicionales es para tener las mayorías en el Congreso. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Sobre el actual gabinete de Petro, Valencia dijo que no nombraría a ninguno que esté actualmente porque considera que sería difícil salvarlos, pero mencionó que habría varios que pasaron por el gabinete de Petro a los que podría convocar si llega a la Presidencia.

“Hay varios que me parece que son salvables del inicio del Gobierno, que era más de una izquierda democrática que activistas políticos”, afirmó.

El mensaje de la candidata llama poderosamente la atención, especialmente porque recientemente se han visto acercamientos de esos exministros que estuvieron con Petro y que podrían estarla respaldando, como el exministro de Educación y de Salud, Alejandro Gaviria, a quien se le ha visto con Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Valencia.

La candidata dijo que, si llegara a la Presidencia, está convencida de que tendrían las mayorías porque los partidos políticos tradicionales en su mayoría la están apoyando.

“Vamos a tener mayorías. Parte de lo que hemos hecho y el ejercicio de recibir a los partidos es tratar de consolidar una bancada mayoritaria para poder gobernar”, señaló.

La candidata se defendió de las críticas que han surgido a su alrededor por recibir a los partidos políticos, quienes tienen en sus filas a varios congresistas cuestionados e investigados, y dijo que de esa manera tendría gobernabilidad.

En medio de la campaña, Alejandro Gaviria salió junto con Juan Daniel Oviedo. Foto: Autor anónimo.

“Ese es el Congreso que tenemos y hay que empezar a trabajar con él desde ya. Empezar a trabajar con él para que los congresistas vean cómo es que vamos a trabajar. Yo he dicho: ‘conmigo no va a haber mermelada’”, aseguró.

Valencia dijo que, para el caso de las obras públicas que dice que adelantaría, las definiría directamente con los consejos comunitarios, los alcaldes, los gobernadores y la bancada de congresistas.

“Vamos a empezar a tener discusiones serias sobre los problemas del país, que los partidos se comprometan en soluciones, responsabilidad y reconocimiento al partido que lo logra. Así es que se gobierna bien; el problema no son los partidos, sino las prácticas corruptas que algunos gobiernos han tenido con los congresistas, que es lo que no hay que repetir”, afirmó Valencia.