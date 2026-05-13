El registrador Hernán Penagos respondió a los interrogantes sobre si el resultado de las elecciones presidenciales puede tener algún tipo de alteración de cara a la contienda del próximo domingo, 31 de mayo.

“No hay ninguna posibilidad de que en Colombia haya alteraciones de los resultados o riesgos en materia de integridad. La Registraduría puede garantizar absoluta transparencia. De hecho, los software de la Registraduría y los códigos fuentes están siendo auditados por una firma internacional", respondió Penagos.

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La autoridad electoral habilitó el código fuente del software electoral para que los grupos significativos de ciudadanos, partidos y campañas políticos designen a ingenieros auditores del sistema, con el objetivo de evidenciar la transparencia del proceso electoral.

“Se ha puesto a disposición en las salas de auditoría para auditores de todos los partidos políticos por un lapso de tres semanas. Ese software va a congelarse en los próximos días para que el día de las elecciones, 31 de mayo, se descongele ese software y se verifique por parte de los auditores que no ha habido ninguna alteración para absoluta tranquilidad ciudadana”, enfatizó el registrador nacional.

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El encargado de la Registraduría ha sido enfático al señalar que el proceso electoral tiene trazabilidad debido a que los votos son físicos, así como los formularios E-14 en los que se diligencia el conteo de los votos. Existen tres copias de esos folletos.

“Lo más importante es que en Colombia el proceso electoral es manual y las actas electorales de cada mesa de votación no las diligencia la Registraduría, las diligencian jurados de votación, 860 mil personas que apoyan el proceso electoral, firman las actas y lo hacen a mano”, enfatizó Penagos.

Ya está confirmado que todas las actas electorales serán publicadas. Además, se permitió que los testigos y jurados puedan tomar fotos de esos documentos para dejar trazabilidad de la información.