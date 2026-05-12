El Centro Carter confirmó que desarrollará un proceso de vigilancia en el marco de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, respondiendo a la invitación que le hicieron las instituciones desde junio de 2025 para acompañar el desarrollo de los comicios.

Esa organización notificó el despliegue de una misión internacional de expertos electorales que estará radicada en Bogotá con el objetivo de evaluar los aspectos clave de los comicios en los días previos a la fecha de las votaciones.

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Los enviados del Centro Carter tendrán el objetivo de evaluar aspectos sobre el marco electoral, jurídico y administrativo de las elecciones, aspectos que se medirán evaluando el cumplimiento de las reformas que fueron solicitadas en la elección presidencial de 2022.

La jefa de misión Jennie Lincoln detalló que el análisis se basará en las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y en los estándares para elecciones democráticas que deben cumplir las instituciones del Estado.

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“Esperamos que nuestra presencia y nuestro informe ayuden a los colombianos a evaluar la credibilidad de las elecciones y que contribuyan a la transparencia del proceso electoral”, expresó Lincoln.

Los análisis se centrarán en los aspectos previos al día de los comicios, debido a que la misión no evaluará el desarrollo de la votación ni realizará una evaluación exhaustiva del proceso electoral en su totalidad. Es decir, si bien el 31 de mayo tendrán delegados en algunas mesas de votación, la jornada de ese domingo no estará incluida en el análisis.

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En la misión de expertos hay profesionales de España, Alemania, Dinamarca, Brasil y Estados Unidos. Estas personas se reunirán con funcionarios de la Registraduría General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral (CNE), los partidos políticos, los candidatos, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y los observadores nacionales e internacionales. Los hallazgos de esa misión serán de conocimiento público.