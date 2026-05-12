Iván Cepeda responde a Álvaro Uribe: lo relaciona con narcotráfico y lo acusa de “acontecimientos macabros”

Sigue escalando la confrontación entre el expresidente Álvaro Uribe e Iván Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico a la Casa de Nariño y quien puntea en las encuestas a menos de veinte días de celebrarse la primera vuelta electoral.

La nueva polémica tiene lugar en X este martes, 12 de mayo, luego de que el dirigente del Centro Democrático compartiera el apartado de uno de los discursos que ha emitido Cepeda en medio de su correría por llegar a la Presidencia.

Iván Cepeda defiende su participación en la Paz Total: “Nunca me arrepentiré”

En el documento se referenció: “Frente a cada intento de frenar el cambio social, la respuesta es y será una movilización organizada, pacífica, pero firme, consciente y decidida del pueblo colombiano”. Uribe calificó esto como “amenazas de Iván Cepeda”.

No se hizo esperar la respuesta del candidato presidencial del Pacto Histórico en la misma red social, quien arremetió fuertemente contra el exmandatario y lo acusó, entre tantas cosas, de estar detrás de acontecimientos macabros.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe. Foto: Semana.

“La pregunta que se le debe hacer a usted, Álvaro Uribe, es cuándo asumirá ante el país su responsabilidad personal por crímenes contra la humanidad, sus vínculos con el narcotráfico de la época de Pablo Escobar, el paramilitarismo, los falsos positivos y una larga lista de hechos y acontecimientos macabros”, dijo Cepeda.

Las confrontaciones entre los dos políticos no son nuevas. Las disputas son de vieja data, pero se han profundizado en medio de la campaña por la Casa de Nariño, donde Uribe lo ha criticado fuertemente y liderado un bloque para frenar su ascenso.

Tragedia en Magangué durante visita de Iván Cepeda: reportan un fallecido y un soldado herido

Las discusiones no solo han sido en el escenario político, también en el judicial. Iván Cepeda impulsó el proceso contra el expresidente por los supuestos delitos de soborno a testigos y fraude procesal, absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, donde se le revocó la condena de 12 años de prisión.