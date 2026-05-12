Álvaro Uribe pone en evidencia “amenazas de Iván Cepeda” contempladas en el programa de gobierno del candidato presidencial del Pacto Histórico

El expresidente Álvaro Uribe puso en evidencia en sus redes sociales este martes, 12 de mayo, lo que consideran son “amenazas” de parte del candidato presidencial del Pacto Histórico contempladas en su programa de gobierno.

“Amenazas de Iván Cepeda“, escribió textualmente el líder del Centro Democrático en su cuenta oficial de X.

Y divulgó seguidamente los apartes del programa de gobierno del político de izquierda, en los que se lee: “El estallido social, las muchachas y los muchachos de la primera línea, marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país. Pasaron los tiempos en que se atropellaban los derechos de la gente y no pasaba nada en Colombia”.

El expresidente Álvaro Uribe. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA-SEMANA

Y continúa en otra hoja: “Que se sepa: frente a cada intento de frenar el cambio social, la respuesta es y será una movilización organizada, pacífica, pero firme, consciente y decidida del pueblo colombiano. Reclamaremos hasta obtener lo que la gente necesita”.

“Es en la movilización donde se expresa el poder constituyente que se va abriendo paso. Es desde las calles, desde las plazas, desde los barrios, los territorios, los municipios y las regiones, que defendemos lo conquistado y empujamos lo que falta por conquistar aún”.

La advertencia de Uribe se produce luego de que el 2 de mayo pasado se reviviera un fallo de 2024, del Tribunal Superior de Bogotá, en el cual, se confirmó una sentencia de primera instancia de 2023, en la que se concluyó que parte de los hechos violentos en Bogotá durante el paro nacional de 2021 no fueron espontáneos, sino coordinados con estructuras ilegales.

El fallo revivió la polémica por el momento político por el que atraviesa el país.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

En plena campaña presidencial, la derecha insiste en la importancia de recuperar la seguridad del país y evitar, a toda costa, nuevos estallidos sociales que generaron caos, temor, muertes, personas heridas, capturadas y billonarias pérdidas económicas para el país.

Sectores críticos del Gobierno y de la izquierda usaron el fallo para cuestionar la narrativa según la cual el estallido social fue solo una protesta ciudadana espontánea. Incluso, algunos mensajes en redes sociales han sido contra el candidato presidencial Iván Cepeda y contra quienes han defendido políticamente las movilizaciones de 2021.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Getty Images

Volviendo al programa de gobierno de Cepeda, se habla del “poder constituyente”, pese a que él y las directivas de su campaña han dejado claro que no están de acuerdo con la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que termine modificando la Constitución Política.

La propuesta de constituyente impulsada abiertamente por Gustavo Petro le ha generado más de un dolor de cabeza a la campaña de Cepeda.