Diana Ángel se ha convertido en una de las actrices colombianas con mucho impacto en redes sociales. Comenzó su carrera desde muy joven y ha sobresalido en la televisión y el entretenimiento. Su talento, disciplina y versatilidad la ayudaron a conectar con personas de diferentes edades y a crear una fuerte comunidad de seguidores.

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Además de su trayectoria artística, la intérprete también ha llamado la atención por las opiniones que comparte sobre temas políticos y sociales. En los últimos años manifestó públicamente su respaldo al proyecto político de Gustavo Petro, postura que generó diversas reacciones entre los usuarios en plataformas digitales.

Ahora, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, la actriz reiteró su apoyo a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, al asegurar que trabajará para respaldar su llegada a la Presidencia y promover un cambio en el país.

No obstante, recientemente, en redes sociales comenzó a circular una imagen con una noticia enfocada en la supuesta decisión que tomaría la actriz de irse del país en caso de que ganara Abelardo de la Espriella la presidencia en 2026.

La postal aseguraba que era un camino por el que optaría la celebridad, pese a que nunca se conocieron estas declaraciones en plataformas digitales o entrevistas.

Ante esta situación, Diana Ángel decidió hablar y aclarar el asunto, diciendo que nunca ha dicho eso, ya que siempre ha estado en contra de otros gobiernos de derecha y nunca ha pensado en dejar su país.

Por el contrario, la famosa apuntó que se quedaría para hacer oposición e intentar que la historia fuera distinta.

“Yo no he podido entender de dónde sacaron esta historia. Ya lo he dicho varias veces: no me fui cuando Uribe, no me fui cuando Duque me perfiló, no me he ido con los vetos, no me he ido nunca, nunca me voy a ir y mucho menos me iría, ¡si algo así pasara! Me quedaría enfrentando este desastre, que seguro muchos desafíos en contra de la ultraderecha nos dará, y hay que estar aquí, sí, ‘firme por la patria’, pero para combatir lo que se nos vendría”, comentó.

Por último, la actriz cuestionó si habría una segunda vuelta, ya que consideraba que Iván Cepeda estaba puesto para quedarse con el título de presidente desde la primera vuelta del 31 de mayo.

“El Dios suyo quiera que no. Por otro lado: vamos a ganar en primera vuelta, ¿segunda? ¿Cuál segunda?”, concluyó.