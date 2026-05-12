“Se amarró los pantalones”: políticos reaccionan ante decisión de la fiscal de no levantar las órdenes de captura contra el Clan del Golfo, como pretendía Petro

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se atravesó una vez más en una de las decisiones de Gustavo Petro: suspendió el levantamiento de las órdenes de captura contra los jefes del Clan del Golfo, una decisión que tomó el jefe de Estado con la que pretendía darle oxígeno a la mesa de negociación de paz con este grupo armado.

Petro otorgó los beneficios al Clan del Golfo a través de una resolución y Camargo, sin asomo de duda, no la respaldó.

“Resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hasta las zonas de ubicación temporal que impliquen no ejecutar de manera general, automática e inmediata órdenes de captura del 25 de junio de 2026, fecha de inicio de las ZUT fijada por la misma, y hasta que cuente con información suficiente verificable respecto del cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”, argumentó la Fiscalía.

Esta decisión, que —sin duda— la pondrá en aprietos y en diana de ataques de Gustavo Petro, ha generado múltiples reacciones en el país político.

El exjefe negociador del Gobierno con el ELN, Juan Carlos Restrepo, dijo que “hace bien la fiscal”.

Según el exministro, “negociaciones de paz con levantamiento de órdenes de captura para delincuentes como son las cabezas del Clan del Golfo, solo procede si hay una ley de sometimiento que a la fecha no existe”.

El también exnegociador de paz del Gobierno Petro con el ELN, José Félix Lafaurie, se refirió al tema: “¿Ahora qué saldrá a decir el presidente Petro? ¿Que la fiscal tiene que obedecerlo porque él es su jefe? No más gabelas para los terroristas. El deber de las instituciones es capturarlos o darlos de baja. La fracasada paz total solo ha servido para fortalecer las estructuras criminales, el narcotráfico, el control territorial y ha vuelto multimillonarios a los grupos terroristas”.

El presidente Gustavo Petro posesionó a Luz Adriana Camargo como fiscal general el 22 de marzo de 2024 en la Casa de Nariño. Foto: PRESIDENCIA/ GUILLERMO TORRES-SEMANA

El representante de la Alianza Verde, Víctor Salcedo, opinó: “Se amarró por fin los pantalones la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, al no acceder a las pretensiones electoreras del presidente Petro de suspender 29 órdenes de captura de cabecillas de organizaciones criminales”.

La candidata presidencial Paloma Valencia afirmó que, “por fortuna”, la Fiscalía no cedió ante la escandalosa solicitud de Petro de suspender las órdenes de captura contra 29 criminales del Clan del Golfo —incluido Chiquito Malo— en plena campaña electoral.

“La paz total que defienden Petro e Iván Cepeda es una amenaza directa contra las elecciones. Curioso que el senador Cepeda no se haya opuesto a semejante exabrupto. ¿Por qué será?”, preguntó Valencia.

Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo. Foto: Semana, Colprensa

Por su parte, el excandidato presidencial Juan Manuel Galán consideró: “En buena hora que la fiscal haya frenado esto. El Gobierno no puede pretender que se levanten órdenes de captura a los jefes del Clan del Golfo mientras siguen matando, reclutando menores y financiándose con economías ilegales. La paz no puede convertirse en un premio anticipado para quienes siguen aterrorizando a Colombia”.

Hasta las primeras horas de la mañana de este martes 12 de mayo, Gustavo Petro no se había referido al tema.