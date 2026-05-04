El candidato presidencial Iván Cepeda respondió a las declaraciones que dio el expresidente Álvaro Uribe en entrevista con SEMANA, en las que acusó a la izquierda de querer crear una narrativa en la que señalan a Paloma Valencia de haber afectado los beneficios para los adultos mayores contemplados en la reforma pensional.

Uribe expresó que hay un “engaño diciéndoles a los viejos que Paloma (Valencia) les va a quitar el auxilio al adulto mayor, que lo creamos nosotros. Cuando ella lo que ha querido es que hay que pagarlo, pero de cuenta del presupuesto, sin quitarles los dineros de pensiones a los trabajadores”, afirmó el exmandatario.

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Cepeda desmintió a Uribe aseverando que la candidata presidencial sí aplicó medidas que han afectado la implementación de la reforma pensional, debido a que ella es una de las congresistas que demandó el trámite de ese articulado ante la Corte Constitucional.

“No es cierto. La señora Valencia sí ha demandado la reforma pensional y ha emprendido otras acciones que afectan gravemente el pago del bono pensional para tres millones de adultos mayores. Ahora quiere tirar la piedra y esconder la mano. No le mientan más al país”, expresó Cepeda.

La reforma pensional fue tramitada por la administración Petro en el Congreso de la República. No obstante, no será implementada hasta que la Corte Constitucional termine de analizar su contenido y el contexto en el que se dio su debate.