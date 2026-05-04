El reconocido empresario que se suma a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

El 31 de mayo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de Colombia y por esa razón los aspirantes están recibiendo respaldos.

En el caso de Abelardo de la Espriella, se conoció que el empresario Samuel Azout se sumó al equipo del candidato para fortalecer la agenda social y empresarial.

La campaña asegura que la llegada del empresario “envía un mensaje claro: esta iniciativa continúa convocando a líderes con trayectoria, criterio y carácter, comprometidos con impulsar transformaciones reales y sostenibles para el país”.

Azout es reconocido en el país por ser uno de los empresarios más exitosos, por lo que la campaña celebró su llegada.

“Su experiencia aportará al fortalecimiento de una agenda centrada en la inclusión social, el desarrollo de empresas con propósito y la ampliación de oportunidades para las poblaciones más vulnerables”, dicen desde la campaña presidencial.

A su turno, el empresario se mostró optimista y señaló que aportará toda su experiencia. “Llego con una convicción clara: servir sin esperar nada a cambio y con el compromiso de construir una Patria Milagro”, afirmó Samuel Azout.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, aseguró que la llegada de Azout consolida una visión de país en la que el crecimiento económico y el impacto social se integran como ejes fundamentales de una misma estrategia.

“Este es un proyecto que avanza sumando liderazgos que creen en un país que crece con equidad, que genera oportunidades y que entiende que el desarrollo también implica responsabilidad social”, dijo Restrepo.