Esto pasó con el hombre que fue sorprendido con un arma en un evento de Abelardo de la Espriella

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá identificó a un hombre que portaba un arma traumática durante un evento de Abelardo de la Espriella en Envigado, Antioquia, este 13 de mayo.

La campaña dio cuenta de que, posiblemente, se pretendía materializar un eventual atentado en contra del candidato presidencial; las autoridades todavía no confirman la situación.

Abelardo de la Espriella denuncia presiones y amenazas contra su campaña en Medellín

Lo cierto es que, según el equipo del aspirante, el hombre fue sorprendido con armamento, binoculares y dispositivos electrónicos, donde reposaban imágenes del espacio donde se presentaría el político.

SEMANA conoció que la Policía no detuvo al hombre porque, según la institución, no habría cometido ningún delito. Tampoco fue vinculado a un expediente porque, hasta ahora, no se le ha dado apertura.

Material hallado a persona que, supuestamente, se presentó como escolta de Abelardo de la Espriella. Foto: Campaña de Abelardo de la Espriella; Semana.

En todo caso, nadie se explica por qué, de momento, este ciudadano no fue llamado a dar explicaciones ante la ley.

Una vez se conoció el hecho, varios sectores políticos expresaron solidaridad con el candidato presidencial y alertaron por las condiciones de seguridad de las personas que aspiran a la Casa de Nariño.

Abelardo de la Espriella se dispara en Polymarket y llega a 45% en sus probalidades de llegar a la Presidencia

El concejal de Creemos, Alejandro de Bedout, que respalda a De la Espriella, manifestó en su cuenta de X: “No podemos permitir que la democracia se convierta en un escenario de operaciones oscuras e infiltraciones criminales. Mi respaldo absoluto al tigre frente a estas amenazas; exigimos a la Policía y a la Fiscalía una investigación exhaustiva para identificar quiénes están detrás”.

El equipo del candidato también encendió las alarmas e instó a las investigaciones: “Defensores de la Patria solicita a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de inteligencia adelantar una investigación urgente, exhaustiva y transparente que permita establecer la identidad de esta persona, el propósito real de sus actividades en el lugar y si actuaba de manera individual o coordinada con terceros”.