El presidente Gustavo Petro convocó a una reunión sobre las elecciones en la Casa de Nariño en la que no estuvo el registrador Hernán Penagos, a pesar de que él encabeza la autoridad electoral del país.

El jefe de Estado se reunió con 300 observadores internacionales para mostrar lo que él considera son las garantías que ha dado el Gobierno para los comicios. Esas personas son, justamente, las llamadas a hacer veeduría de los comicios.

Finalizó la reunión entre Gustavo Petro y 309 observadores electorales internacionales: “Creen en las garantías del Gobierno”

Cuando el ministro del Interior Armando Benedetti fue consultado por los medios sobre los motivos por los que Penagos no estuvo en ese encuentro, el alto funcionario aseguró no estar enterado porque él no era el encargado de invitar a la reunión.

Sin embargo, las verdaderas razones se conocieron con el pasar de las horas: el registrador nacional no estuvo en el encuentro clave sobre las elecciones presidenciales porque él no fue invitado por la Casa de Nariño.