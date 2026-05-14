Abelardo de la Espriella llegó al Valle del Cauca y denunció supuesta esclavitud política

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, está de gira en el Valle de Cauca y habló de las malas prácticas que cometerían estructuras políticas en la región.

“Es hora de liberarse de los políticos de siempre, de esos que cada cuatro años los usan como ganado, que los suben en buses para hacer bulto en sus manifestaciones y mostrarlos a ustedes como trofeos para negociar por debajo de la mesa”, dijo el aspirante.

Con base en el discurso del aspirante, los políticos los usarían como esclavos para adueñarse de recursos públicos.

Esto pasó con el hombre que fue sorprendido con un arma en un evento de Abelardo de la Espriella

“Basta ya de esa maquinaria, de esa porquería que los mira como números en una planilla de Excel, donde cuentan sus votos en los puestos de votación, migajas, una OPS en la Gobernación y en la Alcaldía, un contrato que renuevan o cancelan según cumplan o no con la cuota, eso es esclavitud política”, agregó el candidato.

Él le aseguró a sus seguidores que daría un giro a la política y lucharía contra estas estructuras.

Abelardo de la Espriella inició su recorrido en Cartago, Zarzal y Tuluá. Y continuará en Guacarí, El Cerrito y Palmira.