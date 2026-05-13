El candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que en su campaña presidencial no están ni Álvaro Uribe ni Gustavo Petro, dando línea sobre las decisiones que debe tomar en medio de la contienda electoral.

“Nosotros construimos esto libremente. Yo no tengo a Petro encima o a Uribe encima. Nosotros hemos construido todo esto desde cero y ese es el camino que hemos recorrido”, expresó el político antioqueño.

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Fajardo hizo esa afirmación en medio de una conversación con Caracol Radio en la que enfatizó que en su proyecto político los medios justifican el fin y, además, dejó claro que en su campaña “no se ha metido el diablo”.

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El candidato también aseguró que, pese a que no tiene jefes políticos, “seguro que hay temas en los que uno puede discutir y puede tener algún tipo de coincidencia, pero en términos de la política es muy diferente”.