CORI presenta programa de investigadores para fortalecer el análisis de política exterior

El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) presentó un nuevo programa de investigadores asociados (fellows) integrado por cinco profesionales, con el objetivo de fortalecer el análisis y la investigación sobre política exterior colombiana.

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Los seleccionados fueron Natalia Arboleda, Mario Carvajal Cabal, Faryde Carlier, Tatiana Dangond y Alejandro Posada, quienes harán parte de esta iniciativa tras un proceso de selección realizado por la organización.

“Esta iniciativa cumple con el propósito de avanzar en las tareas del CORI en materia de investigación, así como de alcanzar un impacto en la política exterior colombiana. El país necesita recuperar su liderazgo, voz y presencia internacionales”, señaló Guillermo Fernández de Soto, presidente del CORI y excanciller.