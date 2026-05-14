María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, destacó que el crédito cooperativo creció un 22 % en el país

La superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, destacó que entre 2022 y 2025 las cooperativas de ahorro y crédito, que son vigiladas por esa entidad, reportaron un crecimiento de 16,19 billones de pesos a 19,71 billones en ese periodo de tiempo, lo que representa un crecimiento acumulado cercano al 22 %.

Otro dato importante es que cerca del 80 % de esa cartera estaría en los estratos 1, 2 y 3. En ese mismo periodo se desembolsaron 6,27 billones de pesos a mujeres, mediante 646.111 operaciones. Mientras que las juventudes accedieron a 1,13 billones de pesos a través de 189.688 operaciones, las madres cabeza de familia recibieron 0,70 billones en 75.808 créditos.

“Las cooperativas de ahorro y crédito están cumpliendo una función esencial en la inclusión financiera del país, especialmente entre mujeres, juventudes y hogares de menores ingresos. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la vigilancia y acompañando el crecimiento sostenible del sector”, destacó la superintendente.