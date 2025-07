El rifirrafe entre el alcalde Galán y el ministro de Educación Daniel Rojas: “Ministro, tal vez no entendió, pero con mucho gusto le explico”

Polémicas fueron las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán en medio de la celebración del aniversario de la Constitución de Colombia la semana pasada. En su discurso, el alcalde señaló que aunque elegido por el pueblo, no era el pueblo y que había que tener muy clara esa diferencia.

Galán tiene razón. Él no es pueblo, él representa a la oligarquía y gobierna para sus intereses. Ser pueblo es una decisión política https://t.co/g0EiP9VpC4

Por esa frase fueron varios los funcionarios del Gobierno Nacional que reaccionaron, entre ellos, el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien a través de su cuenta de X, dijo: “Galán tiene razón. Él no es pueblo, él representa a la oligarquía y gobierna para sus intereses. Ser pueblo es una decisión política”.

Ante lo dicho por el ministro, Galán no tardó en responderle y “explicarle” a qué se refería cuando mencionó esas palabras. “ Ministro, tal vez no entendió, pero con mucho gusto le explico”, le dijo Galán.

Y continuó, “decir que yo, como alcalde, no soy el pueblo, significa que aún siendo un funcionario de elección popular, elegido por la mayoría del electorado de la ciudad, no puedo arrogarme la representatividad única del pueblo”.

Pero Galán no se quedó ahí, Le recordó al ministro que él no había sido elegido popularmente y que tampoco podía. “Bueno, usted, que no ha sido elegido, tampoco puede. Es uno de los principios de la democracia, un sistema en el que ni siquiera el presidente puede hacerlo”.