Con la Constitución no se juega

Gustavo Petro sigue con sus maquinaciones para realizar una constituyente que nadie pidió, para así darle un rango constitucional a su política pública y, presuntamente, quedarse con el poder. No obstante, y a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional, en términos jurídicos, esta constituyente no tiene futuro, por lo que quedará como un juego atrevido de Petro con nuestra constitución y una pantalla de humo del caos institucional que vive el país.

La implementación de esta abominación para nuestro Estado Social de Derecho no solo es innecesaria, sino que su fracaso es inevitable. Si se siguiera el procedimiento estándar para realizar una constituyente, definitivamente, no florecerá, e incluso si se utilizará el Fast-Track para este proyecto, no produciría ningún efecto; teniendo en cuenta precedentes constitucionales a esta estrategia legal.