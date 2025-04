Nadie habla de esto

El verdadero problema de Colombia es macroeconómico, pero como no mueve masas, el Gobierno se está rajando y las bodegas no lo comprenden. Estamos peligrosamente perdiendo el foco. Me explico.

El país va hacia el barranco fiscal. No solamente el año pasado la administración Petro tuvo que hacer malabares para hacer parecer que no habíamos violado la regla fiscal; la realidad es que el descalabro del manejo macroeconómico del país es flagrante y, lo peor, al cierre de 2025 será aún más grave.

Si este fuera un Gobierno responsable, daría la discusión sobre los impuestos de una manera responsable. Y eso es dejando de lado a los trabajadores y a las empresas formales. Colombia tiene una de las tasas de recaudo impositivo más bajas entre los países de su capacidad económica, pero esto no es culpa de que los que ya pagan impuestos paguen poco ni de que los ricos no estén pagando. No. Es porque la mayor parte de la economía nacional es informal y la gente no está pagando impuestos. Esa es la realidad. Le duela a quien le duela.