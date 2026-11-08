Ministro de Defensa desmonta versión de Gustavo Petro tras ataque con drones a militares en Bolívar

Un nuevo choque de versiones se tomó el debate tras el más reciente ataque terrorista perpetrado con drones cargados con explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, que dejó un saldo de tres soldados asesinados y más de 30 heridos, entre ellos ocho de gravedad.

Tres muertos y más de 30 heridos tras ataque terrorista en cantón militar en Santa Rosa, sur de Bolívar

La controversia inició cuando el expresidente aseguró, a través de cuenta en X, que su administración había dejado asignados los recursos necesarios para la compra de sistemas antidrones destinados a ejecutarse durante este año.

“A pesar de dejar el dinero para compra de antídrones para este año. No se hizo ninguna operación de compra de antidrones. Así queda la tropa expuesta a morir sin posibilidad de defensa”, escribió Petro.

Según el exmandatario, la falta de ejecución de dicha operación de compra habría dejado a la tropa en una situación de total desprotección frente a las nuevas tácticas de las organizaciones criminales.

Mensaje de Gustavo Petro en X, Foto: Captura de pantalla

Ante las acusaciones, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, desmintió al exmandatario a través de la plataforma X, calificando sus afirmaciones de falsas y contrarias a la verdad.

“Su afirmación contradice la verdad documental: los registros oficiales del Ministerio de Defensa desmienten que existiera dinero apropiado para comprar sistemas antidrones este año o que se haya cancelado un contrato”, señaló el funcionario.

Mora desglosó las cifras para desvirtuar a Petro, aclarando que no existían procesos contractuales por 6,2 billones de pesos ni una partida inicial de 800.000 millones de pesos aprobada para el presupuesto de 2026.

Primicia: sistema antidrones para el Catatumbo no sirve. El valor del contrato del Ejército es de $80.000 millones

“Los $ 800.000 millones de la primera fase nunca fueron apropiados ni recibidos para 2026. Confundir anuncios con disponibilidad presupuestal no convierte una expectativa en realidad financiera”, señaló el general Mora.

Asimismo, explicó que los viajes internacionales realizados por la administración anterior correspondieron a misiones técnicas exploratorias que no derivaron en contratos, debido a que las ofertas evaluadas no cumplían con los requisitos de interoperabilidad de las Fuerzas Militares.

“El Comité Estructurador concluyó que las ofertas extranjeras no satisfacían las exigencias de integración técnica e interoperabilidad. Tampoco es verídico que la tropa esté desprotegida por decisiones actuales”, indicó el ministro.

El ministro atribuyó la vulnerabilidad de las tropas a deficiencias de planeación heredadas desde 2023. Para contrarrestar este vacío, informó que la Fuerza Pública avanza en adquisiciones con “presupuesto ordinario, impulsa producción propia, alista un Conpes de sostenibilidad financiera y tramita un proyecto de ley regulatorio”.

“Los documentos prueban que no se canceló una adquisición real, sino que se heredó una propuesta sin presupuesto apropiado ni aval técnico. Señor Petro, la seguridad militar exige rigor y transparencia, no anuncios vacíos”, dijo.