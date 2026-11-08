MinDefensa anuncia protección a medios de comunicación y envía fuerte mensaje al ELN: “Desplegaremos las capacidades necesarias”

El ministro de Defensa, Jorge Mora, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X que desde el Gobierno nacional no van a escatimar esfuerzos para proteger a los medios de comunicación que han sido blanco de amenazas de atentados terroristas por parte del ELN.
“Desde el Ministerio de Defensa no escatimaremos esfuerzos para proteger la vida e integridad de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación”, dijo.
Desde el Ministerio de Defensa no escatimaremos esfuerzos para proteger la vida e integridad de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación. Las amenazas del ELN contra RCN y Caracol no quedarán en anuncios: desplegaremos las capacidades necesarias… https://t.co/y1Aj1kDtah— General Jorge Mora (@generaljmora) November 8, 2026
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