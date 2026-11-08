La tragedia no termina para Kbeto Zuleta: murió otro integrante de su agrupación que había resultado herido en el accidente

El trágico accidente que sufrió Kbeto Zuleta y los integrantes de su agrupación abordo de un bus que quedó en el río Ariguaní sigue siendo tema sensible para muchos.

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En la mañana de este domingo 7 de noviembre se conoció que Radamel Uribe Navarro, otro músico que hacía parte de la agrupación y se desempeñaba como corista y primera voz, murió en la madrugada de este día.

En el siniestro que ocurrió el pasado lunes, 26 de octubre, Radamel terminó con múltiples golpes, y su evolución médica terminó siendo no satisfactoria, causando su fallecimiento.

Según lo que se dio a conocer, el corista recibía atención médica en un centro asistencial de alta complejidad en Valledupar, según confirman medios locales.

Antes de llegar a este centro asistencial, Radamel Uribe Navarro se encontraba en la Clínica Sinais Vitais, pero su salud no mostraba evolución, y por esto, tuvo que ser remitido.

El fallecimiento de Radamel tiene al mundo musical vallenato de luto. Hace pocas horas, Esteban Alberto Bolaño, mánager de Kbeto Zuleta, publicó una fotografía del corista acompañada de una sentida despedida.

“Mi Rada querido ve con Dios, gracias por tanto respeto y cariño. Dios abra el cielo y te reciba en sus brazos”, escribió inicialmente.

Mánager de Kbeto Zuleta lamentó la muerte de Radamel Uribe Navarro. Foto: Instagram de Esteban Bolaño

A lo anterior, añadió: “Qué dolor tan grande perderlos”, debido a que Radamel Uribe Navarro no es el primer músico que pierde la vida luego del trágico accidente en Bosconia, Cesar.

Con el corista, ya son tres los fallecidos que deja el siniestro. El mismo día del accidente, perdieron la vida el también corista Geovany Lobo y el guitarrista Harold Santana.

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Evolución médica de Kbeto Zuleta

Hace pocos días fue el hermano del músico principal quien dio nuevos detalles de la salud del cantante, hijo de Poncho Zuleta, juglar vallenato.

El familiar señaló que aunque Kbeto permanece en observación constante y estricta, responde adecuadamente a los estímulos, reconoce a sus allegados y está orientado.

“Kbeto continúa evolucionando positivamente. Está en su posoperatorio desde hace dos días. El miércoles le realizaron dos procedimientos quirúrgicos. Todavía faltan varios, todavía faltan cositas por arreglar, por decirlo así, pero está estable, consciente y con su manejo respectivo”, concluyó.