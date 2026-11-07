Kbeto Zuleta fue sometido a dos cirugías más: su hermano Héctor Zuleta revela detalles de su estado de salud

El interprete de música vallenata Kbeto Zuleta evoluciona de manera favorable en un centro asistencial luego de haber sido sometido a dos cirugías en días recientes.

La noticia sobre su evolución fue confirmada por su entorno familiar cercano, que entregó un reporte de tranquilidad a los seguidores del folclor y de la dinastía Zuleta en todo el país.

Juan Camilo Merlano le dice adiós a Noticias Caracol en EE. UU. y mostró a su sucesora al aire: “En mejores manos no puede quedar”

El hermano del artista fue el encargado de transmitir los detalles sobre su condición médica actual, destacando que el cantante se encuentra consciente, en proceso de recuperación y bajo constante supervisión profesional.

Héctor Zuleta detalló que el equipo quirúrgico intervino exitosamente al artista en dos ocasiones para atender la complicación de salud que motivó su ingreso médico. Los procedimientos permitieron estabilizar sus signos vitales y facilitar una evolución satisfactoria en la fase posoperatoria.

La familia ha indicado que, aunque el cantante permanece en observación estricta para prevenir complicaciones asociadas a las cirugías, responde adecuadamente a los estímulos, reconoce a sus allegados y se mantiene orientado.

“Kbeto continúa evolucionando positivamente. Está en su posoperatorio desde hace dos días. El miércoles le realizaron dos procedimientos quirúrgicos. Todavía faltan varios, todavía faltan cositas por arreglar, por decirlo así, pero está estable, consciente y con su manejo respectivo”, dijo su hermano.

Asimismo, agradecieron las manifestaciones de solidaridad, cadenas de oración y mensajes de apoyo emitidos por colegas de la industria musical y por la fanaticada vallenata desde distintas regiones de Colombia.

“Confiando en Dios en que todo va a seguir así. Sabemos que esto es un proceso largo, en el que no solamente lo físico, sino también lo moral y lo espiritual tienen que ser restaurados”, añadió.

Carlos Alberto “Kbeto” Zuleta forma parte de una de las familias más influyentes y representativas de la música tradicional del Caribe colombiano. Hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta y sobrino del acordeonero Emiliano Zuleta Díaz, Kbeto ha desarrollado una carrera musical propia.

Alina Lozano arremetió contra Jim Velásquez tras su separación y confesó lo mal que la pasó: “Tengo mucha rabia”

Por el momento Kbeto, continúa su proceso de recuperación luego de haber sufrido un grave accidente el pasado 26 de octubre en la vía que comunica a El Difícil, Magdalena, con el departamento del Cesar, a la altura del puente Ariguaní donde se cobró la vida de algunos de sus integrantes, como el corista Geovany Lobo y el guitarrista Harold Santana.