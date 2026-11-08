La reacción de Jáminton Campaz cuando se enteró que Rosario Central no había sido campeón

Justo antes de unirse a la Selección Colombia para los amistosos de noviembre, Jáminton Campaz vivió una tarde de contrastes en Rosario Central. En un momento estuvo feliz celebrando junto a la hinchada el bicampeonato de la tabla anual, pero luego se enteró que el título había quedado en manos de Boca Juniors.

Entre alegría y lágrimas, Rosario Central celebró el título de campeón, pero Boca les robó la copa

Las redes sociales no perdonaron el festejo de hinchas y jugadores rosarinos, que se equivocaron al pensar que Boca había empatado su partido frente a Defensa y Justicia.

Campaz incluso se colgó de las mallas que separan la cancha y la tribuna, pero minutos después se le vio con el gesto desencajado al enterarse que el título había quedado en otras manos.

Con esa tristeza en el pecho, el colombiano tendrá que emprender vuelo en las próximas horas para unirse a la Selección Colombia en la ciudad de Cali y encarar los últimos dos amistosos del año.

Rosario Central y el ‘título falso’

El triple duelo por el título de la tabla anual estaba planteado en un contexto de fuerte paridad, con Boca y Argentinos igualados en 60 puntos antes de la última fecha, seguidos muy de cerca por Rosario Central (59).

El Bicho se complicó muy pronto, ya que en su propio estadio quedó en desventaja frente al Globo, que sacó ventaja con los goles del colombiano Oscar Cortés (8′) y del chileno Bruno Barticciotto (30′).

A partir de la caída de Argentinos, la lucha quedó planteada entre Central y Boca. El equipo rosarino dio la primera estocada cuando Julián Fernández (43′) tocó el balón a la red tras un tiro de esquina y, cerca del final, aumentó con un bombazo de Emanuel Coronel (85′).

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A 300 kilómetros de Arroyito, en La Bombonera, Boca sufrió ante un Defensa y Justicia correoso, aguerrido, y que incluso asustó a varios cuando David Martínez estrelló un cabezazo en el larguero del arco del colombiano Álvaro Montero.

La angustia de los hinchas creció en una Bombonera colmada hasta que, en el último suspiro, el portero Matías Borgogno dejó corto un despeje, Enner Valencia recibió, se acomodó y sacó el remate cruzado que desató la euforia.

Por un instante, en Rosario festejaron e incluso algunos hinchas entraron en el campo de juego para celebrar el título, pero la celebración cambió a lágrimas cuando llegaron las noticias del gol agónico de Boca.

Tras conquistar la tabla anual, equivalente a la reclasificación en Colombia, el conjunto xeneize apunta a la Copa Sudamericana, cuya final jugará el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro en Barranquilla.

La semana próxima disputará con Banfield las semifinales de la Copa Argentina y luego se adentrará en los playoffs del torneo clausura con más títulos en el horizonte.