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Ángel Di María reveló la charla que tuvo con Jáminton Campaz: busca convencerlo

Di María habló con el jugador de la Selección Colombia, en busca de que este decida quedarse en Rosario Central en vez de acabar siendo transferido a otro club.

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Redacción Deportes
8 de agosto de 2026 a las 1:55 p. m.
Ángel Di María reveló charla para convencer a Campaz de que se quede en Central.
Ángel Di María reveló charla para convencer a Campaz de que se quede en Central. Foto: Izq: ESPN / Der: Getty Images.

Hasta el mismísimo Ángel Di María busca convencer a Jáminton Campaz para que se quede en Rosario Central. Fideo lo reveló, en charla con la prensa deportiva argentina, indicando que ha hablado bastante con el colombiano.

Jaminton Campaz of Colombia celebrates his goal during the group K match between Uzbekistan and Colombia at the FIFA World Cup 2026 in Mexico City, Mexico, June 17, 2026. (Photo by Lucio Tavora/Xinhua via Getty Images)
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Sin embargo, Di María también es sincero: afirma que la decisión final será de Jáminton Campaz, quien ha sido recientemente vinculado con una posible salida de Rosario Central hacia el Club América (México).

Di María sobre Campaz: “Vengo hace varios días diciéndole”

“Vengo hace varios días diciéndole (a Campaz que se quede), pero lo que él decida va a ser lo mejor. Si se va, la gente va a ser feliz por él. Si se queda, la gente va a estar feliz, nosotros también. Es decisión de él, del club”, le dijo Di María a ESPN.

“Como dije antes, el club a veces también necesita tener una venta. Es importante para el crecimiento. No somos Boca o River, que crean desde otra manera. Si se va, que sea muy feliz, y si se queda, obviamente nosotros vamos a ser muy felices”, añadió Fideo.

¿Qué dijo Campaz sobre una posible salida de Rosario Central?

“Si es hora de irme, me voy. La idea es salir bien, salir por la puerta grande y, si no estamos para lo que es el partido de Libertadores, un partido hermoso. La Libertadores es un torneo que todos lo quieren jugar y pocos lo logran”, le dijo Campaz al mismo medio referenciado.

Y añadió: “Aprovechar las oportunidades, jugar feliz y con alegría y saber que haciendo las cosas bien el equipo va a llegar a grandes logros”.

Campaz viene de ser uno de los convocados por la Selección Colombia en el Mundial 2026. De hecho, le llovieron críticas, y hasta reprochables amenazas, por el gol que erró contra Suiza en el partido de los octavos de final.

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Eso quiere decir que Campaz ya lleva bastantes semanas en el ojo mediático, y se está a la expectativa de que pueda definir su futuro en las próximas horas: o se queda en Central o toma nuevos aires en su carrera deportiva.