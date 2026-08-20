Mariano Closs reaccionó tras insólita jugada de Jáminton Campaz en Libertadores: “Se emocionó”

Rosario Central, con Jáminton Campaz como titular, quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026. Aunque el equipo argentino tuvo superioridad numérica por la expulsión de Raniele, no le alcanzó para evitar la derrota frente a Corinthians en el Neo Quimica Arena.

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Breno Bidon marcó el único gol de la serie, suficiente para inscribir el nombre de Corinthians en la próxima fase donde enfrentarán a Estudiantes de la Plata.

Campaz disputó 76 minutos del compromiso en territorio brasileño. El colombiano dejó una calificación aceptable para los expertos (6,2 puntos), aunque estuvo lejos de la mejor versión que ha mostrado con el conjunto canalla.

Y es que su partido no empezó de la mejor manera. A los cinco minutos soltó un remate a las nubes que provocó la reacción de Mariano Closs, narrador designado por ESPN para la transmisión oficial de Corinthians vs. Rosario Central.

Después de un lateral ofensivo del elenco argentino, la pelota le quedó a Campaz con terreno de frente para seguir corriendo; sin embargo, el extremo colombiano sacó un potente disparo de volea que fue a parar a la tribuna.

Mariano Closs se quedó en silencio durante unos segundos mientras sonaba la rechifla de los hinchas de Corinthians y luego hizo su apunte: “Se emocionó Campaz...”.

Corinthians ganó con el regreso de Memphis Depay

Todas estas imagenes cobraron más relevancia por la derrota de Rosario Central y la clasificación de Corinthians, que se metió en el grupo de los mejores ocho equipos de Sudamérica.

Memphis Depay, que empezó como suplente y entró al campo con el equipo paulista en inferioridad numérica, jugó su primer partido tras la novela de su renovación.

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Corinthians, uno de los equipos más populares de Brasil, oficializó el martes su permanencia hasta 2028, luego de haber anunciado unos días antes que renunciaba a extender su contrato por razones económicas.

El club reabrió negociaciones en medio de críticas y, por fin, alcanzó un acuerdo que finalmente valió la pena.

Gracias a la precisión de Depay a pelota quieta y a la aparición de Bidon, Corinthians, ganador de la Libertadores en 2012, se medirá ahora en la próxima fase con el tetracampeón Estudiantes (1968, 1969, 1970 y 2009).

Memphis Depay, delantero de Corinthians y la selección de Países Bajos. Foto: AP Photo/Andre Penner

Estas fueron las alineaciones de Corinthians vs. Rosario Central

Corinthians: Hugo Souza - Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu - André Carrillo, Raniele - Kaio César (Charles, 90), Rodrigo Garro, Breno Bidon (João Pedro Tchoca, 87) - Pedro Raul (Memphis Depay, 70). DT: Fernando Diniz.

Rosario Central: Jeremías Ledesma - Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Avila, Agustín Sández (Marco Rubén, 83) - Franco Ibarra (Julián Fernández, 75), Federico Navarro (Tomás Badaloni, 87) - Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz (Giovanni Cantizano, 76) - Enzo Copetti. DT: Jorge Almiron.