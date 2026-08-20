Clasificados y eliminados de la Copa Libertadores: así quedaron las llaves de cuartos de final

Esta semana quedaron definidos siete de los ocho clasificados a cuartos de final de la Copa Libertadores. El último cupo pendiente es el de Deportes Tolima o Independiente del Valle, que jugarán su partido de vuelta el próximo martes en Ecuador.

Copa Sudamericana: clasificados a cuartos de final y cómo quedan los cruces a falta de River Plate vs. Santa Fe

Miguel Borja fue presentado en su nuevo equipo: comunicado oficial y contrato por un año

Los equipos que siguen con vida en la Libertadores son Estudiantes, Flamengo, Palmeiras, Liga de Quito, Fluminense y Platense.

Por otro lado, los clubes eliminados en octavos de final fueron: Universidad Católica, Cruzeiro, Mirassol, Cerro Porteño, Coquimbo Unido e Independiente Rivadavia.

Las llaves de cuartos de final quedaron así:

Estudiantes vs. Corinthians

Flamengo vs. Deportes Tolima/Independiente del Valle

Palmeiras vs. Liga de Quito

Fluminense vs. Platense

Trofeo de la Copa Libertadores en manos de Filipe Luis, extécnico de Flamengo. Foto: AFP

Independiente Rivadavia 1-1 Fluminense (global 1-1; 4-5 penales)

Con dos remates atajados el veterano portero Fábio, Fluminense se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores al ganarle de visita 5-4 en la tanda de penales a Independiente Rivadavia en Mendoza, oeste de Argentina.

El colombiano Kevin Serna (75′) abrió la cuenta para Fluminense y el paraguayo Alex Arce (90+6′, de penal) empató para la Lepra mendocina. Tras la igualdad sin goles en la ida, la serie se fue a los penales, donde el legendario Fábio se convirtió en el héroe.

Universidad Católica 0-3 Estudiantes (Global 1-4)

Estudiantes de la Plata goleó 3-0 (4-1 en el global) como visitante a la Universidad Católica de Chile y se clasificó a los cuartos de final.

Joaquín Correa abrió el marcador (44′) y Guido Carrillo sentenció con un doblete (53′ y 83′) la clasificación a cuartos.

Atención Santa Fe: definido el rival en cuartos de Copa Sudamericana si elimina a River Plate

Coquimbo Unido 0-0 Platense (Global 1-1; penales 6-7)

Platense, uno de los debutantes en esta Copa Libertadores, escribió una página histórica al derrotar 7-6 en los penales a Coquimbo Unido, luego de un cerrado empate sin goles en suelo chileno.

El conjunto argentino se enfrentará en la siguiente etapa con Fluminense.

Cerro Porteño 0-1 Palmeiras (Global 1-2)

Palmeiras, con Jhon Arias como asistidor y figura, avanzó a cuartos de final después de ganarle a Cerro Porteño en Paraguay.

El defensor central paraguayo Gustavo Gómez, capitán del Verdão y la selección guaraní, marcó de cabeza el gol del triunfo a los 41 minutos.

Jhon Arias celebra con Palmeiras Foto: Getty Images

Flamengo 2-1 Cruzeiro (Global 3-2)

Flamengo sacó la chapa de campeón de la Copa Libertadores y clasificó a los cuartos de final con una victoria 2-1 sobre el Cruzeiro en el Estadio Maracaná.

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta y Samuel Lino anotaron los goles del Mengão en los minutos 35 y 62, con sendas asistencias del centrodelantero Pedro, para sellar el boleto tras el empate 1-1 de la semana pasada en el Mineirão.

Liga de Quito 0-0 Mirassol (Global 1-1; 5-4 en penales)

Liga de Quito, campeón de América en 2008, sobrevivió este jueves a una dura batalla ante Mirassol y lo derrotó 5-4 en los penales, tras un cerrado empate sin goles en la capital ecuatoriana, para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Corinthians 1-0 Rosario Central (Global 1-0)

Corinthians venció en su casa a Rosario Central y clasificó a la siguiente fase. Aunque el timão se quedó con diez por la expulsión de Raniele, consiguió el único gol de la serie a los 80 minutos por medio de Breno Bidon.

Jáminton Campaz fue titular, pero salió reemplazado justo antes del gol que sentenció la serie.