Clasificados y eliminados de la Copa Libertadores: así quedaron las llaves de cuartos de final

Esta semana quedaron definidos siete de los ocho clasificados a cuartos de final de la Copa Libertadores. El último cupo pendiente es el de Deportes Tolima o Independiente del Valle, que jugarán su partido de vuelta el próximo martes en Ecuador.
Los equipos que siguen con vida en la Libertadores son Estudiantes, Flamengo, Palmeiras, Liga de Quito, Fluminense y Platense.
Por otro lado, los clubes eliminados en octavos de final fueron: Universidad Católica, Cruzeiro, Mirassol, Cerro Porteño, Coquimbo Unido e Independiente Rivadavia.
Las llaves de cuartos de final quedaron así:
- Estudiantes vs. Corinthians
- Flamengo vs. Deportes Tolima/Independiente del Valle
- Palmeiras vs. Liga de Quito
- Fluminense vs. Platense
Independiente Rivadavia 1-1 Fluminense (global 1-1; 4-5 penales)
Con dos remates atajados el veterano portero Fábio, Fluminense se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores al ganarle de visita 5-4 en la tanda de penales a Independiente Rivadavia en Mendoza, oeste de Argentina.
El colombiano Kevin Serna (75′) abrió la cuenta para Fluminense y el paraguayo Alex Arce (90+6′, de penal) empató para la Lepra mendocina. Tras la igualdad sin goles en la ida, la serie se fue a los penales, donde el legendario Fábio se convirtió en el héroe.
Universidad Católica 0-3 Estudiantes (Global 1-4)
Estudiantes de la Plata goleó 3-0 (4-1 en el global) como visitante a la Universidad Católica de Chile y se clasificó a los cuartos de final.
Joaquín Correa abrió el marcador (44′) y Guido Carrillo sentenció con un doblete (53′ y 83′) la clasificación a cuartos.
Coquimbo Unido 0-0 Platense (Global 1-1; penales 6-7)
Platense, uno de los debutantes en esta Copa Libertadores, escribió una página histórica al derrotar 7-6 en los penales a Coquimbo Unido, luego de un cerrado empate sin goles en suelo chileno.
El conjunto argentino se enfrentará en la siguiente etapa con Fluminense.
Cerro Porteño 0-1 Palmeiras (Global 1-2)
Palmeiras, con Jhon Arias como asistidor y figura, avanzó a cuartos de final después de ganarle a Cerro Porteño en Paraguay.
El defensor central paraguayo Gustavo Gómez, capitán del Verdão y la selección guaraní, marcó de cabeza el gol del triunfo a los 41 minutos.
Flamengo 2-1 Cruzeiro (Global 3-2)
Flamengo sacó la chapa de campeón de la Copa Libertadores y clasificó a los cuartos de final con una victoria 2-1 sobre el Cruzeiro en el Estadio Maracaná.
El uruguayo Giorgian de Arrascaeta y Samuel Lino anotaron los goles del Mengão en los minutos 35 y 62, con sendas asistencias del centrodelantero Pedro, para sellar el boleto tras el empate 1-1 de la semana pasada en el Mineirão.
Liga de Quito 0-0 Mirassol (Global 1-1; 5-4 en penales)
Liga de Quito, campeón de América en 2008, sobrevivió este jueves a una dura batalla ante Mirassol y lo derrotó 5-4 en los penales, tras un cerrado empate sin goles en la capital ecuatoriana, para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Resultado del partido ⚽️— LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 21, 2026
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Corinthians 1-0 Rosario Central (Global 1-0)
Corinthians venció en su casa a Rosario Central y clasificó a la siguiente fase. Aunque el timão se quedó con diez por la expulsión de Raniele, consiguió el único gol de la serie a los 80 minutos por medio de Breno Bidon.
Jáminton Campaz fue titular, pero salió reemplazado justo antes del gol que sentenció la serie.