Atención Santa Fe: definido el rival en cuartos de Copa Sudamericana si elimina a River Plate

Santa Fe perdonó a River Plate y ahora deberá definir en Buenos Aires con un 0-0 que le sabe a victoria al club argentino en Bogotá. Con muchas dudas, el ‘Millonario’ se presentó en El Campín, con la intención de mantener el cero ante la insuficiencia ofensiva. Lo pudo lograr gracias a la mala definición de Nahuel Bustos, en el duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Tras el choque en el frío bogotano y con la revancha la próxima semana en el Más Monumental de Buenos Aires, Santa Fe y River Plate ya conocen el rival al que enfrentarían si logran la clasificación a cuartos de final. El club más grande de Paraguay contra un gran representativo de Río de Janeiro (Brasil), midieron fuerzas.

Olimpia y Vasco Da Gama se enfrentaron en los octavos de final y el club carioca fue el ganador dejando caer a pedazos al gigante paraguayo en el Defensores del Chaco. En la ida, jugada en el estadio Nilson Santos de Río de Janeiro, ambos lograron un 0-0 parcial, que dejaba todo para definir en suelo brasileño. Los colombianos Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta fueron titulares en el ‘Cruzmaltino’.

Al final, en el mítico estadio de Asunción, Vasco da Gama se hizo fuerte y derrotó con un contundente 4-1 al Olimpia y de esta manera se sentó en la mesa de los ocho mejores de la Sudamericana. El club brasileño ahora espera por el ganador de Santa Fe vs. River Plate.

Vasco y Olimpia definieron un clasificado a cuartos de final Foto: Getty Images

El conjunto brasileño encarriló la clasificación con los goles de Thiago Mendes al minuto 29, siguió David Corrêa da Fonseca al 36′, Adson (70′) y Claudio Spinelli (84′) sellaron el triunfo, pese a que empezó perdiendo con el tanto de Esteban Matus (15′) para el ‘Decano’ paraguayo.

¿Cuándo es la vuelta de River vs. Santa Fe?

Tras Vasco esperando rival y con el empate que sabe a victoria en River y el 0-0 a derrota en Santa Fe, todo queda listo para definirse en el Más Monumental de Buenos Aires la próxima semana, que estará a reventar, más allá del mal momento que vive el ‘Millonario’ y las críticas contra el técnico Eduardo Coudet.

El partido de vuelta de esta serie se disputará el próximo miércoles 26 de agosto a partir de las 7:30 p.m. (hora colombiana) en el Monumental de la capital argentina. El compromiso será transmitido por DSports y su aplicación DGO (DirecTV) en Colombia.