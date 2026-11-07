Luto en Hollywood: murió reconocido actor de ‘Dr. House’ y su familia enfrenta dramática situación económica

El actor estadounidense Charles F. Porter murió el pasado 2 de noviembre en la ciudad de California, tras librar una batalla de más de 16 años contra el linfoma de Hodgkin.

Su esposa lo despidió con un mensaje emotivo, mientras sus familiares buscan apoyo económico para cubrir las deudas médicas y asegurar la estabilidad económica de sus dos hijas.

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El actor murió a los 47 años tras más de una década de lucha contra el cáncer, una enfermedad que marcó su vida personal y profesional.

La noticia fue confirmada por su familia el pasado miércoles 4 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información divulgada por medios estadounidenses, Porter murió el 2 de noviembre en su residencia de Calabasas, California, acompañado por su esposa, Candice Tab-Porter, su cuñada y uno de sus amigos más cercanos, William L. Hill.

Porter nació en Oxford, Inglaterra, y posteriormente se trasladó a Estados Unidos durante su infancia.

A lo largo de su carrera consiguió participar en producciones televisivas reconocidas internacionalmente. Entre ellas se encuentran ‘House’, conocida en Latinoamérica como ‘Dr. House’, ‘Bones’ y ‘Without a Trace’, series que le permitieron formar parte de la industria audiovisual estadounidense.

Uno de los aspectos más difíciles de su historia fue la lucha contra el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. El diagnóstico llegó en 2010, cuando la enfermedad ya se encontraba en una etapa avanzada.

Desde entonces, Porter atravesó diferentes procedimientos médicos con la esperanza de superar el padecimiento.

En 2011 recibió un trasplante de células madre, pero el cáncer reapareció en tres oportunidades.

Años después, en enero de 2022, se sometió a un tratamiento que utiliza células del sistema inmunitario modificadas para combatir las células cancerosas.

A pesar de las dificultades, el actor procuró mantener una actitud positiva frente a su situación. En una entrevista concedida a la organización Stand Up To Cancer en 2023, habló sobre cómo la enfermedad había transformado su manera de entender la vida.

Tras confirmarse el fallecimiento, Candice Tab-Porter, su esposa compartió un mensaje en redes sociales en el que expresó el dolor por la pérdida de su esposo y recordó los 18 años que compartieron juntos.

En su publicación manifestó sentirse agradecida por haber estado a su lado durante todo ese tiempo y aseguró que su encuentro tuvo un propósito especial. Sus palabras estuvieron acompañadas de recuerdos sobre la personalidad del actor, sus valores y la manera en que enfrentó las adversidades.

La pareja tuvo dos hijas, Layla Rose, de 9 años, y Juliette Jasmine, de 6, quienes ahora enfrentan junto a su madre la pérdida de su padre.

Además del dolor por la muerte del actor, sus familiares atraviesan una difícil situación financiera relacionada con los gastos que dejó el prolongado tratamiento contra el cáncer.

Por esta razón, Renée Tab, cuñada de Porter y productora cinematográfica, impulsó una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe.

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La iniciativa busca reunir dinero para cubrir las deudas médicas acumuladas durante los años de enfermedad y los pagos pendientes de la hipoteca de la vivienda familiar.

El objetivo principal es brindar respaldo económico a Candice y a sus dos hijas, quienes deben afrontar esta nueva etapa sin el apoyo del actor. Los gastos derivados de los tratamientos y procedimientos médicos representaron una carga financiera durante varios años, una situación que ahora se suma a las responsabilidades que debe afrontar la familia.