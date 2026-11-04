Tragedia en Brasil quedó grabada: mujer muere al caer desde un séptimo piso tras recostarse en la ventana

Renata Rebeca Negrao Saldanha, brasilera de 26 años, murió este martes tras caer accidentalmente desde el séptimo piso del hotel Rio Poty, en la isla Sao Luís de Maranhão. Un video que circula en redes sociales evidencia el momento exacto del fatal accidente.

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Gracias a una cámara de seguridad del establecimiento, se logró establecer que la tragedia habría sucedido a la 1:12 de la madrugada, el pasado martes 4 de noviembre.

El video evidencia que la mujer habría llegado en un aparente estado de alicoramiento de la mano de un hombre que algunos medios aseguran era su pareja. Cuando Renata intenta buscar la tarjeta de acceso de su habitación, se recuesta contra la pared y, en medio del mareo, su espalda da con la ventana que provoca el fatal desenlace.

Medios brasileños detallaron que el marco metálico de la ventana cedió repentinamente y, tal como se logra evidenciar en el video, esto provocó la caída de la mujer al vacío.

Esta caída se dio desde el séptimo piso y, en consecuencia, la mujer impactó contra la marquesina de la entrada del edificio. Aunque de inmediato actuaron los servicios de primeros auxilios del establecimiento, Renata no habría sobrevivido al choque.

Informe preliminar de las autoridades

Sobre el hecho, el jefe de la investigación, George Marques, declaró que la tragedia se está manejando como una muerte accidental, teniendo en cuenta los videos.

El novio de Renata declaró ante las autoridades y pocas horas después fue dejado en libertad. El informe preliminar detalla que la pareja habría llegado al sitio luego de haber ingerido bebidas alcohólicas en un torneo de póker donde estaban compitiendo.

Asimismo, se conoció que la mujer era madre de dos hijos menores de edad y que su lugar de residencia era la ciudad de Ananindeua, en la región metropolitana de Belém, en Brasil, por lo que su cuerpo será trasladado allí para llevar a cabo su cepelio.

Renata Rebeca Negrão Saldanha. Foto: Fotos tomadas de redes sociales

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Maranhão está llevando a cabo las verificaciones balísticas y de ingeniería para verificar la resistencia de la estructura metálica y si hubo fallas en el mantenimiento preventivo del hotel.

Mientras tanto, la Superintendencia de Homicidios y Protección Personal sigue investigando el caso.