La Policía Nacional de Filipinas confirmó el hallazgo de archivos con material de abuso y explotación sexual infantil en dispositivos digitales relacionados con Thomas Markle, padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Enrique de Inglaterra.

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El anuncio se conoció después de que las autoridades realizaran un primer análisis forense de los equipos entregados por Thomas Markle Jr., medio hermano de la duquesa.

El general Wilson Asueta, director interino de Investigación y Gestión de Detectives de la Policía Nacional de Filipinas, explicó que los resultados preliminares permitieron identificar archivos multimedia que contienen material de abuso y explotación sexual infantil.

Los elementos encontrados serán sometidos a nuevos exámenes para establecer su procedencia y determinar quiénes podrían estar relacionados con ellos.

A raíz de la operación de urgencia a la que Thomas fue sometido y terminó con la amputación de una pierna, en Cebú, Filipinas, donde vive. Se creyó que Meghan correría a verlo y reconciliarse, pero no fue así, al parecer, por la fijación de él con la prensa. Foto: API

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, entre los dispositivos examinados hay al menos nueve teléfonos móviles, tres tarjetas de memoria SD, cinco discos duros y una cámara.

El material habría sido localizado en la antigua vivienda de Thomas Markle, ubicada en la ciudad de Cebú, en Filipinas.

Las autoridades también señalaron que, según los primeros resultados, los archivos no tendrían origen filipino. En las grabaciones aparecerían menores de ambos sexos y de origen asiático junto a adultos en situaciones de carácter sexual.

Hasta el momento, los investigadores no han identificado a ciudadanos filipinos entre las personas que aparecen en los registros.

El caso comenzó cuando Thomas Markle Jr. aseguró haber encontrado varias cajas con fotografías, videos y otros elementos sospechosos en la vivienda que su padre había dejado.

Según su relato al diario británico The Sun, el material podría contener cientos o incluso miles de archivos. Posteriormente, entregó los dispositivos a las autoridades y alertó a organismos de investigación.

La investigación cuenta con la colaboración de agencias estadounidenses, incluido el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La Policía Nacional de Filipinas señaló que continuará examinando los dispositivos y que presentará cargos si consigue reunir pruebas suficientes para sustentar una acusación.

Sin embargo, existe un punto que todavía no ha sido esclarecido: los investigadores no han confirmado si Thomas Markle aparece en los archivos ni si los dispositivos estaban registrados a su nombre. Por ahora, tampoco se ha informado de una imputación formal en su contra.

Filipinas confirma el hallazgho de pornografía infantil en antigua casa del padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex. Foto: Jonathan Brady/Pool PA via AP

Thomas Markle, de 82 años, ha rechazado las acusaciones y las ha calificado de falsas. Actualmente reside en un centro especializado en Florida, Estados Unidos, después de abandonar Filipinas por razones de salud.

La polémica también tuvo repercusiones en Reino Unido. La Policía Metropolitana de Londres confirmó que recibió en 2019 una carta con señalamientos contra Thomas Markle, pero reconoció que no compartió entonces los detalles con otras autoridades. Tras una revisión interna, anunció que remitirá la información a organismos policiales de otros países.

Meghan, por su parte, manifestó estar profundamente consternada por las revelaciones y aseguró que su distanciamiento de su padre tuvo como propósito proteger a sus hijos, Archie y Lilibet. La duquesa también señaló que había conocido advertencias sobre las acusaciones años atrás.

El príncipe Harry y Meghan regresan a Reino Unido con sus hijos y ya tendrían casa: así sería su nueva vida lejos de EE. UU.

El caso permanece abierto y las autoridades filipinas deberán determinar la procedencia de los archivos, su relación con Markle y las posibles responsabilidades penales.