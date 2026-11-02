Hackers convierten congeladores en ‘hornos’: ciberataque golpea supermercados en Bélgica y Luxemburgo

Europa sufrió un nuevo ciberataque durante esta mañana del lunes 2 de noviembre, esta vez afectando notablemente varios sistemas de refrigeración en distintos países del continente.

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Los hechos provocaron unas subidas acusadas de la temperatura en congeladores y supermercados de por lo menos tres grandes cadenas en Bélgica y Luxemburgo. Según los reportes, al menos 60 supermercados de Delhaize, Carrefour Bélgica y Spar confirmaron por medio de sus portavoces que recibieron incidentes informáticos.

En el caso de la cadena de establecimiento Delhaize, esta quedó principalmente afectada al comprobar que por lo menos 40 de sus tiendas tuvieron graves impactos por estos ciberataques, según lo reportó un vocero a través de un comunicado que fue recogido por los medios belgas.

La característica compartida que cada uno de estos establecimientos recibió por el ataque fue en los refrigeradores, especialmente en todos los congeladores, ya que comenzaron a experimentar un aumento repentino de temperatura hasta llegar alrededor de los 15 °C, provocando que varios de los alimentos que se encontraban congelados se perdieran.

Los ataques informáticos generaron preocupación por el estado de los alimentos almacenados en congeladores de supermercados. Foto: Semana

Esta situación registrada en Europa recuerda al ciberataque de gran escala que terminó afectando a los sistemas de refrigeración de los supermercados en Francia a mediados de octubre y que provocó que alrededor de 150 tiendas se vieran afectadas.

Por el momento, las autoridades no han confirmado si los hechos ocurridos en Bélgica y Luxemburgo tienen alguna relación con lo ocurrido el pasado mes en Francia.

¿Qué hacer si el congelador no funciona?

El congelador cuenta con un papel sumamente importante en la vida doméstica; en caso de que deje de funcionar, los ciudadanos pueden aplicar varias recomendaciones para evitar la descomposición de alimentos.

Según la European Food Information Council (EUFIC), lo más adecuado es dejar la comida en el interior con la puerta cerrada. Al mismo tiempo, lo ideal es evitar abrir la puerta para comprobar el estado de la comida, ya que esto solo contribuirá a aumentar la temperatura.

La conservación de los alimentos depende de las medidas que se tomen cuando el congelador deja de funcionar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si el problema persiste por más de un día, es conveniente trasladar su contenido a otro frigorífico.

La rapidez del deterioro durante el segundo día depende de la cantidad de comida que se encuentre almacenada en el congelador. Si está lleno, todo lo que está adentro se mantendrá refrigerado durante un día más. En caso de que el almacenamiento se encuentre a medida de la capacidad y en una habitación caldeada, la comida no tardará en descongelarse y gotear.

Este artículo fue elaborado con información de Europa Press