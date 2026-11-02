Donald Trump: “La única razón por la que aún no he terminado con Irán es porque quiero ser amable”. El país proponer abrir Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el domingo su amenaza de reanudar los ataques contra Irán y dijo que tal vez tenga que darle “un golpe contundente” a Teherán “en algún momento”.

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En la víspera, el mandatario norteamericano había declarado que su país había destruido gran parte de las capacidades militares de Irán, aunque todavía debía ocuparse “de uno o dos” objetivos.

“La única razón por la que aún no he terminado con Irán es porque quiero ser amable. Quiero intentar salvar todas esas vidas si puedo”, ahondó este domingo durante un mitin en Iowa previo a las elecciones de medio mandato del martes.

“Pero en algún momento tendremos que darles un golpe contundente”, insistió.

En respuesta a las amenazas de Trump, Irán aseguró que si Estados Unidos reanudaba las hostilidades, la guerra podría prolongarse más que la ronda anterior del conflicto.

“La única razón por la que aún no he terminado con Irán es porque quiero ser amable. Quiero intentar salvar todas esas vidas si puedo” Foto: CASA BLANCA

“Una eventual guerra futura podría durar más que el conflicto anterior, y el presidente estadounidense no estaría en condiciones de dictar ni el calendario ni las condiciones para su conclusión”, declaró el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, según la televisión estatal iraní.

Akraminia se refería a la fase más intensa de los combates de la guerra iniciada el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, que causaron la muerte del líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

Irán respondió lanzando misiles y drones en toda la región, mientras que los grupos armados que respalda también entraron en combate en Líbano y Yemen.

El futuro de Ormuz

El portavoz de la cancillería iraní afirmó este lunes que se está considerando un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días, y no una semana como en la propuesta anterior, si Estados Unidos acepta sus condiciones.

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Esta vía clave para el tránsito de hidrocarburos, bloqueada por Teherán desde el inicio de la guerra, es uno de los principales focos de tensión con Washington y escenario habitual de ataques entre ambas partes.

“La posibilidad de implementar este plan en dos días es otra muestra del enfoque de buena fe de Irán”, afirmó Esmail Baqai.

Una pequeña embarcación navega junto a buques de carga y otras naves comerciales fondeadas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán. Foto: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

“Si se responde a las demandas de Irán, será posible restaurar la seguridad en el estrecho de Ormuz y reanudar el proceso de negociación en un plazo de tiempo muy breve”, añadió.

El portavoz puntualizó que “el intercambio de mensajes (con Estados Unidos) continúa” a través de los mediadores, y que “todo depende” de que Washington acepte sus peticiones. “Sólo entonces podremos hablar de las etapas siguientes”, dijo.

Desde el inicio de la guerra, desatada por los ataques israeloestadounidenses contra Irán el 28 de febrero, Teherán reivindica el control de Ormuz y ataca con regularidad a los buques que intentaron cruzarlo sin su autorización.En septiembre, Irán había presentado, por medio de Catar, un plan destinado a reabrir el estrecho seis días después de que Estados Unidos respondiera a sus demandas.

Entre estas había un alto el fuego regional, descongelar los activos iraníes en el extranjero, levantar las sanciones contra su sector petrolero y poner fin al bloqueo norteamericano de sus puertos. Los mismos puntos figuraban ya en el protocolo de acuerdo de junio, alcanzado tras un primer alto el fuego en vigor desde abril.

Teherán reivindica el control de Ormuz y ataca con regularidad a los buques que intentaron cruzarlo sin su autorización. Foto: Foto tomada de video Agencia Viory

Ese alto el fuego voló por los aires este verano boreal, y con ello se reanudaron los ataques. El domingo, el canciller Abás Araqchi completó las demandas de Irán en una entrevista con Al Jazeera, y dijo que Washington debería aceptar “el nuevo itinerario acordado entre Irán y Omán para el tránsito” de buques por el estrecho de Ormuz.

También mencionó entre las demandas una reducción de la presencia militar estadounidense en Oriente Medio. Si bien el frente militar se ha calmado desde septiembre, Estados Unidos e Israel, ambos inmersos en procesos electorales, amenazaron con reanudar los ataques contra Irán.

“Todo acto de agresión contra Irán (...) recibirá una respuesta potente, inmediata y global de nuestra parte”, indicó a propósito el portavoz de la cancillería iraní este lunes.

*Con información de AFP