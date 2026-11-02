Flavio Bolsonaro desde Estados Unidos: “No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice”

Flavio Bolsonaro escribió una nota en su cuenta de X dirigida a los brasileños. Allí dijo: “¡No me fui de Brasil, me fui por Brasil! Soñaba con cambiar nuestro país para mejor y, el domingo, apenas siete minutos después de que se anunciaran los resultados electorales, ya había una decisión judicial con medidas cautelares en mi contra, basada en mentiras".

Así fue como Flávio Bolsonaro huyó de Brasil hacia Estados Unidos. El escape desató una tormenta política

El excandidato agregó que “doce horas después, en plena calle, me notificaron el inicio de la persecución, cuando salía de la casa del presidente Bolsonaro”.

Flávio Bolsonaro en su llegada a Estados Unidos. Foto: AP Photo/Marta Lavandier

Ya habló de la condición de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro: “Todo esto ante la mirada llorosa de un padre con comorbilidades, condenado a más de 27 años de prisión —sin haber cometido delito alguno— y que ya sufre la distancia de otro hijo al que no ha visto en más de un año y medio, debido a la persecución ilegal y arbitraria que también padece”.

Para el excandidato “esto no es democracia y dista mucho de ser un proceso judicial justo e imparcial. Al menos estoy en un país donde puedo expresar libremente mi opinión, no seré blanco de un juez que se despertó con ganas de hacer daño y mandó a su policía a mi casa a hurgar en la ropa interior de mis hijas en el cajón”.

Bolsonaro concluyó: “Me presenté a la presidencia enfrentándome a todo un sistema que quiere que las cosas sigan como están en Brasil: genial para ellos, pero mucho peor para ti. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice y dejo una reflexión: «No existe en Brasil un recurso efectivo para detener las violaciones de los Derechos Humanos» (Cristiano Zanin, 7 de agosto de 2016). En los próximos días, hablaré con importantes medios de comunicación nacionales e internacionales. Sin cortes, sin filtros. Quien quiera oír, oirá lo que nadie más puede decir mientras esté en Brasil".

Así fue como Flávio Bolsonaro huyó de Brasil hacia Estados Unidos. El escape desató una tormenta política

En su trino, ex el candidato contó que el medio Rede Globo lo contactó para una entrevista, pero no aceptó la condición que él impuso de que esta no fuera editada. “La cadena prefirió no seguir adelante. Por lo que todo indica, Fantástico emitirá este domingo un extenso reportaje sobre mí, sin darme la oportunidad de responder. Si el mayor grupo mediático de Brasil tiene MIEDO, no tiene ninguna autoridad moral para juzgarme ni para intentar destruir mi reputación”, detalló.

Estados Unidos se pronuncia

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el sábado que Washington no intervino directamente en la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras su derrota electoral del domingo pasado.

El presidente Donald Trump dijo, sin embargo, que Bolsonaro podía estar en Estados Unidos “tanto tiempo como quiera”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al caso de Flávio Bolsonaro. Foto: AP

Flávio Bolsonaro, que perdió su candidatura a la presidencia en la segunda vuelta de las presidenciales de Brasil celebradas el 24 de octubre, llegó con su familia a Estados Unidos el miércoles después de que un tribunal le ordenara entregar sus pasaportes en el marco de múltiples investigaciones.

“Ya disponía de un visado, y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, explicó Rubio en una rueda de prensa celebrada en Atlanta. “El gobierno de Estados Unidos no participó directamente” en la salida de Bolsonaro de su país, agregó.

El candidato de 45 años huyó de Brasil pasando por Argentina y Ecuador en un avión que, según The New York Times y The Wall Street Journal, fue fletado por Jason Miller, asesor de Trump.

Donald Trump aclara que no se reunirá con Flávio Bolsonaro aunque lo invita a permanecer en EE. UU. “todo el tiempo que desee”

El avión que trasladó al excandidato brasileño a Estados Unidos fue pagado por un intermediario desde una cuenta bancaria estadounidense, declaró el director de la aerolínea.

La Casa Blanca no ha hecho comentarios sobre el vuelo, pero Trump calificó las elecciones brasileñas de “vergonzosas”.

Hablando con periodistas en su residencia de Florida el sábado, Trump dijo que no tenía planes de reunirse con Bolsonaro, pero expresó simpatía por el senador de derecha.

“Creo que lo trataron de manera muy injusta. Muy injusta, así que puede quedarse aquí tanto tiempo como quiera”, dijo el presidente.

*Con información de AFP