París en tensión: Enfrentamientos entre policía y manifestantes fueron registrados durante protestas

Durante este sábado 31 de octubre, Francia vivió una nueva jornada de tensión social, en donde cientos de ciudadanos marcharon por las calles de distintas ciudades del país, entre ellas París, contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos, pero que posteriormente se convirtió en una batalla campal entre manifestantes y autoridades.

Alerta por nuevas protestas en Francia: gobierno despliega un amplio dispositivo de seguridad

Según publicó la AFP, los primeros incidentes se llegaron a presentar durante los tramos finales de la marcha, en donde algunos manifestantes comenzaron a hacer uso de martillos para desprender ladrillos de las calles y lanzarlos hacia los agentes.

Los manifestantes comenzaron a utilizar otros elementos peligrosos, entre ellos cócteles Molotov que también eran arrojados hacia las fuerzas de seguridad. En respuesta, las autoridades empezaron a hacer uso de gases lacrimógenos con el objetivo de dispersar a los protestantes.

Estas confrontaciones también ocurrieron en otras ciudades de Francia, entre ellas Toulouse y Marsella, en donde el gobierno francés registró momentos de tensión y enfrentamientos que alteraron el orden público en el país europeo. Si bien gran parte de las marchas transcurrieron con calma, algunos de los incidentes provocaron que las autoridades tuvieran que intervenir.

Según el Ministerio del Interior y la prefectura de Policía francesa, un total de 320 mil personas estuvieron participando en las movilizaciones, de las cuales alrededor de 70 mil se concentraron en la ciudad de París.

Ante el posible riesgo de presenciar nuevos disturbios, se desplegaron alrededor de 70 policías y gendarmes en diferentes regiones de Francia. Por medio de este operativo se buscaba evitar que en el país europeo se volvieran a repetir los saqueos, incendios y enfrentamientos que fueron registrados durante las marchas del pasado 17 de octubre.

La movilización sabatina registrada este sábado se convierte en la tercera marcha consecutiva en Francia. Esta protesta reúne a activistas, sindicatos y estudiantes, quienes salieron a las calles principalmente para protestar por los aumentos de costo de vida, la desigualdad y las condiciones de la educación pública.

Con el transcurso de las semanas, varias de las protestas se enfocaron en otros puntos, entre ellos los reclamos por la actuación policial, lesiones que varios manifestantes han sufrido y la protección al derecho a la protesta.