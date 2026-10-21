El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció los “comentarios estúpidos” y electoralistas de dirigentes extranjeros como Donald Trump sobre los disturbios en Francia, cuando su Gobierno ultima un despliegue policial “masivo” ante la convocatoria de nuevas protestas.

Los disturbios preocupan al sector turístico de Francia: “Si continúan, será catastrófico”

La segunda mayor economía de la Unión Europea vivió el sábado uno de sus peores episodios de violencia callejera de los últimos años, seis meses antes de que el país elija al sucesor del actual mandatario.

Las imágenes de saqueos e incendios de edificios públicos dieron la vuelta al mundo. Varios dirigentes, como el presidente estadounidense, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y líderes europeos, opinaron sobre la situación.

Nueva ola de protestas y toques de queda: Francia está en tensión. Foto: Redes sociales

Trump acusó a “migrantes, yihadistas y comunistas” de los desórdenes en Francia, un país que Netanyahu consideró un refugio del “islamismo extremista”. Ambos enfrentan elecciones legislativas clave en las próximas semanas.

Desde Doha, Macron calificó estos comentarios como “inaceptables” y “estúpidos”, basados en imágenes creadas por IA. Lamentó que dirigentes “que están en campaña, en la región o al otro lado del Atlántico” hagan “campaña a costa” de Francia.

Las autoridades francesas acusan de los disturbios a “grupúsculos de ultraizquierda”, a los que se habrían sumado “delincuentes oportunistas” que saquearon cientos de tiendas.

🇫🇷 Supporting 'Free Palestine' has proven costly for France today. US President Trump - : "Paris will a Muslim city very soon," I told Macron telling him "a long time ago, you're making a big mistake in France. #Paris #FranceProtests #FranceRiots https://t.co/2FGT46T6p5 — Kamalraj Singh (@kamalrajsingh_) October 20, 2026

De los alrededor de 2.500 detenidos, 174 se encuentran en prisión, ya sea a la espera de juicio o condenados, indicó el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Los disturbios se produjeron en los márgenes de protestas multitudinarias para denunciar el encarecimiento de la vida y reclamar mejores condiciones para los estudiantes de liceo.

Las protestas llegan a Grecia: estudiantes anuncian larga movilización “como en Francia”

Otros países europeos como Bélgica e Italia también vivieron manifestaciones contra el alto costo de la vida y miles de estudiantes en Grecia salieron este miércoles a las calles “como en Francia”.

El movimiento de los chalecos amarillos, que ya sacudió el primer mandato de Macron en 2018 y 2019, y los estudiantes llamaron a manifestar de nuevo el próximo sábado.

Para evitar nuevos desórdenes y críticas, el primer ministro, Sébastien Lecornu, prometió un despliegue policial “masivo”.

Unas personas pasan junto a bicicletas tiradas en la calle tras una manifestación contra el aumento del costo de la vida. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Esto se plasmará en la prohibición de manifestarse en algunas zonas y en el despliegue de blindados, de militares de la fuerza de vigilancia Sentinelle y de unidades policiales de élite, según el Ministerio del Interior.