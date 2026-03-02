País europeo anuncia aumento en el número de ojivas nucleares tras la guerra en Irán

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que el país aumentará el número de ojivas nucleares, en un discurso sobre cómo el arsenal atómico de la Unión Europea (UE) puede proteger al continente.

“Una modernización de nuestro arsenal es esencial”, dijo desde la base de submarinos nucleares de Île Longue, en Francia. “Por eso he ordenado un aumento del número de ojivas nucleares”, agregó.

Francia fue el cuarto país en desarrollar y probar de manera independiente armas nucleares, tras su primer ensayo en 1960 en el desierto del Sahara, bajo el gobierno de Charles de Gaulle.

Desde entonces, el programa nuclear francés se convirtió en uno de los pilares de su política de defensa y en un símbolo de soberanía nacional.

A diferencia de otros países europeos, Francia mantiene un sistema de disuasión nuclear completamente autónomo, fuera de la estructura de planificación nuclear de la OTAN.

Su doctrina se basa en la llamada “disuasión mínima creíble”, que consiste en mantener un arsenal suficientemente robusto para garantizar una capacidad de respuesta devastadora ante cualquier agresión contra sus intereses vitales.

“No dudaré en usar el arma nuclear para proteger nuestros intereses vitales”, mencionó Macron.

En la actualidad, se estima que Francia dispone de alrededor de 290 ojivas nucleares operativas, lo que la sitúa como la cuarta potencia nuclear del mundo, después de Estados Unidos, Rusia y China.

Sus misiles nucleares se encuentran divididos en dos fuerzas estratégicas:

• La fuerza oceánica estratégica, basada en submarinos nucleares lanzamisiles balísticos (SSBN) de la clase Triomphant, equipados con misiles M51 de largo alcance.

• La fuerza aérea estratégica, compuesta por aviones Rafale capaces de portar misiles de crucero ASMP-A con capacidad nuclear.

En los últimos años, París ha invertido miles de millones de euros en la modernización de sus sistemas; se estima que en 2024 Francia gastó unos 6.900 millones de dólares en construir y mantener sus fuerzas nucleares.

Emmanuel Macron presidente de Francia Foto: AFP

Esta inversión incluyó el desarrollo de una nueva generación de submarinos y la actualización de sus misiles balísticos.

“Debemos reforzar nuestra disuasión nuclear ante múltiples amenazas, y debemos considerar nuestra estrategia de disuasión en lo más profundo del continente europeo”, dijo Macron.

El otro país europeo que cuenta con capacidad nuclear propia es Reino Unido, con 225 ojivas nucleares.

Otros, como Países Bajos, Alemania, Bélgica, Turquía e Italia, tienen armas nucleares en su territorio bajo el programa “nuclear sharing” de la OTAN; estas armas pueden ser usadas en caso de conflicto bajo estricto control y autorización directa de Washington.

Macron afirmó que ocho países europeos habían aceptado participar en el esquema de disuasión nuclear “avanzada” propuesto por Francia. Entre esos países se encontrarían Alemania, Reino Unido y Polonia.

*Con información de AFP.