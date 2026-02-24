Mundo

Crisis en el Louvre: dimite su presidenta tras el robo de joyas y Macron la acepta

En octubre de 2025, el museo fue escenario de un robo en el que un conjunto de joyas, avaluado en 88 millones de euros, fue extraído en cuestión de minutos.

Redacción Mundo Revista Semana

24 de febrero de 2026, 2:39 p. m.
Se estima que el Museo del Louvre tiene unas 350,000 piezas. Foto: Getty Images

La presidenta del Museo del Louvre, Laurence des Cars, presentó su dimisión, anunció este martes 24 de febrero la oficina del presidente francés Emmanuel Macron, quien la aceptó con el objetivo de dar un “nuevo impulso” a esta institución, sacudida por un espectacular robo de joyas en octubre.

El museo más visitado del mundo atraviesa una fuerte polémica desde el 19 de octubre, fecha en la que se produjo el robo de joyas valoradas en unos 100 millones de dólares. A esto se suman problemas de filtraciones de agua, huelgas del personal y casos de fraude en la venta de entradas.

El Louvre alberga algunas de las obras más importantes a nivel mundial, entre ellas la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia y La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, además de vastas colecciones de antigüedades egipcias y las históricas Joyas de la Corona del siglo XIX.

Laurence des Cars, presidenta Museo del Louvre. Foto: AFP

Laurence Des Cars, quien en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir el Louvre, afirmó días después del robo, durante una comparecencia en el Senado, que había puesto su cargo a disposición de la ministra de Cultura, Rachida Dati, aunque esta lo rechazó.

En esta ocasión, el presidente francés sí aceptó su renuncia, que calificó como un “acto de responsabilidad”, en un momento en que el museo requiere “calma y un nuevo impulso firme para llevar adelante grandes proyectos de seguridad y modernización”, señaló la presidencia en un comunicado.

Macron “le agradeció su trabajo y su compromiso durante estos años” y además le encomendó una misión en el marco de la presidencia francesa del G7 “sobre la cooperación entre los grandes museos de los países implicados”, añade el texto.

Des Cars había advertido en enero de 2025 a la ministra de Cultura sobre la situación y el estado del museo. No obstante, fue el audaz robo en octubre de ocho joyas de la Corona del siglo XIX el que confirmó los temores y llevó el caso a las portadas de la prensa internacional.

Emmanuel Macron presidente de Francia Foto: AFP

Los ladrones irrumpieron a plena luz del día en el emblemático museo, utilizando un montacargas, y escaparon en menos de ocho minutos con las piezas, que aún no han sido recuperadas. Cuatro sospechosos fueron detenidos por su presunta participación en el asalto.

El plan “Louvre-Nuevo Renacimiento”, presentado por Macron en enero de 2025, pretende dar respuesta a estos problemas y contempla, además, la construcción de una nueva entrada para 2031, teniendo en cuenta que la pirámide inaugurada en 1988, actual acceso al museo, es considerada “estructuralmente obsoleta”.

Con información de AFP

