Un millón de euros ocultos en bolsas: arrestan en España a colombiana ligada al narcotráfico

La Policía española capturó a una mujer de unos 40 años, con doble nacionalidad colombiana y española, señalada de liderar una “empresa de servicios” dedicada a apoyar a narcotraficantes.

La detención se produjo cuando intentaba abandonar el país con cerca de un millón de euros ocultos en bolsas de supermercado, según informaron este martes fuentes policiales.

Paula fue capturada en Madrid el pasado 13 de febrero durante un operativo de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) y la Brigada Antidroga de la Policía, que tras casi dos años de investigación lograron desmantelar una estructura criminal que operaba como “prestadora de servicios” para el narcotráfico.

En el mismo operativo, desarrollado en una nave industrial de Alcobendas, al norte de Madrid, y en una gasolinera, fueron detenidos los demás integrantes de la red: once hombres, en su mayoría de nacionalidad colombiana, además de un ciudadano holandés.

Las autoridades lograron desmantelar esta “organización criminal”, que funcionaba como una red logística al servicio de narcotraficantes, encargada de recoger, transportar, almacenar y distribuir la droga a sus clientes. En el marco de la investigación, se estableció que Paula sería la presunta líder de la estructura.

Se encontraron cerca de 2.700 ladrillos de cocaína. Foto: Getty Images

Este martes, el inspector jefe de la UDYCO Central, Francisco Podio, y el inspector de la Brigada de Estupefacientes de Madrid, Manuel Llorente, señalaron que, con alta probabilidad, la mujer fue alertada desde la nave ubicada en Alcobendas.

La mujer salió a toda prisa de su vivienda en la capital ese viernes 13, al volante de un llamativo Mercedes de alta gama, negro mate, llevando consigo varias bolsas de supermercado que contenían paquetes con billetes de 100, 20 y, principalmente, de 50 euros.

En total, el dinero incautado superaba ligeramente el millón de euros, que la Policía exhibió este martes en bolsas transparentes rotuladas con las cantidades, que oscilaban entre 30.000 y 50.000 euros cada una.

Además del efectivo hallado en el interior del vehículo, la operación —denominada Tocada Space— permitió la incautación de 2.700 “ladrillos” de cocaína, equivalentes a 3.400 kilos, la mayor aprehensión realizada en tierra en la Comunidad de Madrid.

Según diversos reportes solo en España, el narcotrafico podría mover entre 1.000 y 3.000 millones de euros al año. Foto: Getty Images

También se decomisaron armas de fuego y una placa de Starlink que proporcionaba a la organización comunicación satelital de alta precisión.

Entre los elementos intervenidos figuran varias furgonetas y vehículos de alquiler modificados con compartimentos ocultos de gran sofisticación, equipados con mecanismos electrónicos diseñados para esconder armas y droga.

De este modo, el narcotráfico internacional recibió dos golpes de gran impacto en pocos días. Por un lado, la desarticulación en España de esta organización criminal dedicada a prestar servicios logísticos a redes del narco; y por otro, la muerte del Mencho, considerado durante años como uno de los narcotraficantes más poderosos y el más buscado del mundo.

El capo mexicano, abatido el domingo, estaba señalado por las autoridades internacionales como una figura clave en el tráfico de anfetaminas y otras drogas sintéticas hacia Europa y Estados Unidos, y su caída supone un golpe simbólico y operativo para las estructuras del crimen organizado a escala global.