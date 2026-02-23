Mundo

¿Quién era El Mencho y cómo llegó a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo?

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes tuvo relación con Ignacio Coronel, alias El Nacho, y con Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, ambos narcotraficantes.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 5:26 p. m.
Nemesio 'El Mencho' Oseguera en una foto con sus dos hijos
Nemesio 'El Mencho' Oseguera en una foto con sus dos hijos

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho, fue abatido el 22 de febrero por fuerzas mexicanas. Era considerado uno de los narcotraficantes más poderosos de México y del mundo.

Como ocurre con la mayoría de los capos del narcotráfico, existe poca información verificable sobre su vida antes de convertirse en una figura de alcance internacional. Sin embargo, se sabe que nació en 1966 en el sureste del estado de Michoacán, aunque persisten versiones distintas sobre si fue en el municipio de Uruapan o en Naranjo de Chile.

Durante su infancia dejó la escuela en quinto grado para trabajar en cultivos de aguacate, en terrenos vinculados a La familia Valencia, posteriormente conocida como el Cártel del Aguacate por ocultar droga en cargamentos de ese fruto.

En Jalisco el Gobierno Estatal declaró código rojo debido a la muerte de Nemesio 'El Mencho' Oseguera.
Según la DEA, "El Mencho" tuvo bajo sus ordenes más de 18.000 personas en el CJNG. Foto: AFP

Según distintas versiones, a los 14 años ya habría asumido responsabilidades de mayor peso dentro de la organización que más tarde sería identificada como el Cártel del Milenio. A los 20 migró a Estados Unidos, donde se involucró en el tráfico de heroína y metanfetamina.

Tras ser deportado —país al que había emigrado con su familia en la década de 1980—, regresó a México y trabajó como policía municipal en Jalisco. Durante ese periodo contrajo matrimonio con Rosalinda González Valencia, vínculo que reforzó su cercanía con el Cártel del Milenio.

El origen del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está ligado a su papel inicial como brazo armado del Cártel de Sinaloa. Su aparición se sitúa alrededor de 2007, en un contexto de disputa territorial en Jalisco.

Detrás de ese proceso estuvo Ignacio Coronel, El Nacho, uno de los hombres de confianza del cártel de Sinaloa y cercano a Joaquín Guzmán, El Chapo. En la región también operaba el Cártel del Milenio, encabezado por Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”.

Ignacio Coronel
Ignacio Coronel Villareal, alias "El Nacho". Foto: Wikipedia

La detención del líder del Cártel del Milenio provocó una fractura interna que derivó en dos facciones enfrentadas. Oseguera encabezó una de ellas, conocida como Los Matazetas, que logró imponerse y con el tiempo adoptó el nombre de Cártel Jalisco Nueva Generación.

La muerte de Ignacio Coronel, en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, alteró el equilibrio criminal en la zona y aceleró la ruptura con sus antiguos aliados de Sinaloa.

El CJNG alcanzó notoriedad pública en septiembre de 2011, cuando fueron hallados 35 cuerpos en una de las principales avenidas de Boca del Río, en Veracruz. La organización se adjudicó ese crimen mediante un video difundido en redes sociales.

Con el paso de los años, el grupo dejó de ser una estructura local, concentrada en Jalisco y Colima, y se transformó en una de las organizaciones criminales con mayor presencia en México, extendiendo su influencia a más de la mitad del territorio nacional.

