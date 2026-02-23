La reciente difusión de un audio escalofriante en el que se escucha a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), volvió a poner en la mira la influencia que este capo ejercía sobre las fuerzas de seguridad en México.

La grabación, que resurgió en redes sociales tras el abatimiento del narcotraficante el 22 de febrero de 2026, contiene una amenaza directa contra un mando policial con el fin de frenar operativos en zonas bajo su control.

La llamada, atribuida al líder criminal, data originalmente del 8 de septiembre de 2016. Fue difundida años atrás por medios como Proceso y regresó al debate público luego de confirmarse la muerte del capo en un operativo militar en Tapalpa.

En el audio, la voz que se identifica como el Mencho exige al oficial que suspenda acciones policiales en municipios donde su organización mantenía presencia dominante.

Entre ellos se mencionan estados como Colima, Jalisco y Nayarit, donde el grupo ha operado desde 2010, así como Veracruz, donde se reporta actividad desde 2011.

El diálogo, de poco más de dos minutos, deja escuchar al entonces líder del CJNG dirigirse de manera amenazante a un policía identificado como Delta 1:

“Relaja tus partidas si no te voy a matar a ti y a toda tu bola”, se oye en la grabación. A pesar de la presión, el mando policial responde con tono sumiso y acepta retirar a su personal de la zona.

Lo que sucedió después es peor: el narcotraficante se disculpa por las malas palabras antes de finalizar la llamada. El policía, por su parte, repite su disposición a cumplir lo solicitado.

El Mencho (M): Ya está, igualmente. De aquí para allá también. Ahí, disculpe por las malas palabras.

Policía (P): Nada más que aquí, los muchachos son los que están allá.

M: Órale pues. Ahí le encargo. Ahí relájemelos a todos y dígales que va de parte mía.

P: Claro que sí, señor .

M: Ya está P. Ándele.

Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares por información para la captura de El Mencho. Foto: AFP

Más allá del impacto del audio, los hechos posteriores al operativo en el que murió Oseguera Cervantes reflejan la capacidad de reacción del CJNG.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al menos 25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la Fiscalía estatal fueron asesinados en ataques ocurridos tras la muerte del líder criminal.

Asimismo, el secretario informó que en esos mismos eventos, también fallecieron una mujer y 30 presuntos integrantes de la organización.

Según un reporte de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en 2023, el CJNG contaba con aproximadamente 18.800 miembros, asociados y facilitadores en más de cien países, lo que dimensiona el alcance internacional que llegó a tener la estructura encabezada por el Mencho.