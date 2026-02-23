Conmoción en España: joven colombiano es asesinado a cuchilladas por un niño de 13 años; padres narran lo qué pasó

El crimen de Juan Esteban Rubio ha estremecido a los españoles. El joven de 18 años falleció tras, supuestamente, haber recibido varias puñaladas de la mano de un niño de apenas 13 años, que hoy está en un centro de detención de menores. lo que ha levantado un debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes en ese país.

Otras dos menores de edad habrían participado de los hechos y los habrían sostenido para que no pudiera escapar.

Los padres de Juan Esteban Rubio hablaron con la prensa española y narraron cómo el joven tenía problemas con el niño de 13 años y ellos ya habían buscado a su madre para pedirle ayuda. “Los niños hablaron por Instagram y el chico le dijo que le caía mal, pero que no iba a pasar de las palabras y que en ningún momento le iba a matar”, aseguraron al diario de Valladolid, la ciudad donde ocurrieron los hechos.

“La madre había pedido ayuda a los Servicios Sociales y a la Policía pero le dijeron que hasta que pasara algo no podían hacer nada. Pues qué esperaban, que matara a alguien, pues lo mató, bravo, idiota de mierda él“, aseguró el papá.

“Aunque es un niño de 13 años, su mentalidad no es tal, es un niño con mentalidad asesina que necesita ayuda. Antes de que pasara, su madre habló con nosotros y nos dijo que había pedido ayuda a los Servicios Sociales y a la Policía, pero le dijeron que no podían hacer nada absolutamente hasta que pasar algo", agregó, en declaraciones recogidas por ese diario.

La madre de Rubio, por su lado, dijo: “Mi hijo no era un vándalo, era una persona de bien, luchaba por todos sus amigos y ellos sabían que podían contar con él...Era un niño amoroso, feliz, sano que no quería hacer daño a nadie".

La mujer ha sido un ejemplo de valor y ha enviado un mensaje conmovedor en el que pide que no usen su caso para ejercer represalias. “No usen el nombre mío para vengarse, por favor ...El tiempo de Dios es perfecto y aunque nadie es dueño de la vida de nadie, hoy les pido que borren de sus mentes y sus corazones la venganza”, aseguró.

En desarrollo....