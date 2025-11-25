Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación del robo de joyas en el museo del Louvre. Estas personas se suman a las cuatro ya imputadas en este caso, anunció el martes la fiscalía francesa.

“Cuatro personas fueron detenidas”, dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40, indicó en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, sin precisar de qué se las acusa.

Un robo histórico

El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos joyas valoradas en 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.

Los ladrones estacionaron un montacargas debajo de la Galería Apolo del museo, subieron en una plataforma, rompieron una ventana y usaron sierras circulares para cortar las vitrinas de vidrio que contenían los tesoros.

Patrulla aparcado en el patio del Museo del Louvre | Foto: AP

Durante su huida, dejaron caer una corona incrustada de diamantes y esmeraldas que una vez perteneció a la emperatriz de origen español Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III.

El rápido robo reavivó las críticas sobre el estado del museo más visitado del mundo. El Tribunal de Cuentas consideró que privilegió “las operaciones visibles y atractivas” en detrimento de la seguridad.

Ante un estado de deterioro alarmante, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a inicios de año un proyecto “colosal” para modernizarlo, con un nuevo acceso, una sala dedicada a la Mona Lisa y entradas más caras para los no europeos.

Durante una reunión extraordinaria del consejo de administración, los responsables del museo anunciaron además el despliegue de equipos de control remoto en las inmediaciones y la instalación de cámaras de vigilancia adicionales.

Robo al museo de Louvre en París | Foto: Montaje El País / Fotos: AFP-123rf-AFP

La reunión del viernes se celebró en un contexto de gran agitación para el museo tras la publicación de un informe del Tribunal de Cuentas, según el cual el centro cultural privilegió las “operaciones visibles y atractivas” a las mejoras en las medidas de seguridad.

Numerosos imputados

La cadena BFMTV, afiliada de CNN, ha dado a conocer detalles cruciales sobre la investigación de un robo, señalando que uno de los sospechosos recientemente identificados es el presunto cuarto integrante del grupo que llevó a cabo el delito.

Anteriormente, tres de los individuos arrestados en octubre ya habían sido formalmente acusados por el cargo de robo organizado. En cuanto al cuarto miembro, una mujer, su acusación se centra en el delito de complicidad en dicho robo.

Los primeros procedimientos de detención tuvieron lugar el 25 de octubre. En esa fecha, uno de los supuestos autores materiales del asalto fue interceptado por las autoridades en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle. El arresto se produjo justo cuando el sospechoso intentaba abandonar el territorio francés, con destino a Argelia.

Investigadores del caso de robo en el museo de Louvre | Foto: AP

Posteriormente, el 29 de octubre, se ejecutaron cinco detenciones provisionales adicionales. De este grupo, dos personas resultaron finalmente imputadas. Los cargos recayeron sobre un tercer hombre de 37 años, quien también es considerado un presunto miembro del comando que perpetró el robo y enfrenta las mismas acusaciones que sus compañeros.

La segunda persona imputada fue una mujer de 38 años. A ella se le atribuye la comisión de un delito de complicidad en el robo, junto con el de asociación de malhechores.