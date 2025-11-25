Suscribirse

Mundo

Detienen a otros dos hombres y dos mujeres por el robo en el Louvre: se anuncian nuevas medidas

Después de numerosos imputados en medio de las investigaciones del robo en el Louvre, detienen a cuatro personas más.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 4:49 p. m.
Museo del Louvre
Museo del Louvre | Foto: AFP

Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación del robo de joyas en el museo del Louvre. Estas personas se suman a las cuatro ya imputadas en este caso, anunció el martes la fiscalía francesa.

“Cuatro personas fueron detenidas”, dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40, indicó en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, sin precisar de qué se las acusa.

Contexto: Misterio resuelto: se conoce la identidad del supuesto ‘detective’ que se hizo viral tras el robo del Louvre, tiene familia colombiana

Un robo histórico

El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos joyas valoradas en 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.

Los ladrones estacionaron un montacargas debajo de la Galería Apolo del museo, subieron en una plataforma, rompieron una ventana y usaron sierras circulares para cortar las vitrinas de vidrio que contenían los tesoros.

patrulla aparcado en el patio del Museo del Louvre, una semana después del robo, el domingo 26 de octubre de 2025 en París.
Patrulla aparcado en el patio del Museo del Louvre | Foto: AP

Durante su huida, dejaron caer una corona incrustada de diamantes y esmeraldas que una vez perteneció a la emperatriz de origen español Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III.

El rápido robo reavivó las críticas sobre el estado del museo más visitado del mundo. El Tribunal de Cuentas consideró que privilegió “las operaciones visibles y atractivas” en detrimento de la seguridad.

Contexto: Toman contundente decisión contra los dos hombres detenidos por el robo en el Museo de Louvre

Ante un estado de deterioro alarmante, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a inicios de año un proyecto “colosal” para modernizarlo, con un nuevo acceso, una sala dedicada a la Mona Lisa y entradas más caras para los no europeos.

Durante una reunión extraordinaria del consejo de administración, los responsables del museo anunciaron además el despliegue de equipos de control remoto en las inmediaciones y la instalación de cámaras de vigilancia adicionales.

Varios delincuentes asaltaron el domingo, 19 de octubre, el museo del Louvre de París y se dieron a la fuga con joyas "de un valor inestimable", señalaron diversas fuentes a AFP
Robo al museo de Louvre en París | Foto: Montaje El País / Fotos: AFP-123rf-AFP

La reunión del viernes se celebró en un contexto de gran agitación para el museo tras la publicación de un informe del Tribunal de Cuentas, según el cual el centro cultural privilegió las “operaciones visibles y atractivas” a las mejoras en las medidas de seguridad.

Numerosos imputados

La cadena BFMTV, afiliada de CNN, ha dado a conocer detalles cruciales sobre la investigación de un robo, señalando que uno de los sospechosos recientemente identificados es el presunto cuarto integrante del grupo que llevó a cabo el delito.

Anteriormente, tres de los individuos arrestados en octubre ya habían sido formalmente acusados por el cargo de robo organizado. En cuanto al cuarto miembro, una mujer, su acusación se centra en el delito de complicidad en dicho robo.

Contexto: Revelan video del robo de película al Museo del Louvre, en ocho minutos, el más sonado desde la desaparición de la Mona Lisa en 1911

Los primeros procedimientos de detención tuvieron lugar el 25 de octubre. En esa fecha, uno de los supuestos autores materiales del asalto fue interceptado por las autoridades en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle. El arresto se produjo justo cuando el sospechoso intentaba abandonar el territorio francés, con destino a Argelia.

FILE - Pedro Elias Garzon Delvaux, right, walks past as police officers block an entrance to the Louvre after thieves carried out a daylight raid on French crown jewels, in Paris, Oct. 19, 2025. (AP Photo/Thibault Camus, File)
Investigadores del caso de robo en el museo de Louvre | Foto: AP

Posteriormente, el 29 de octubre, se ejecutaron cinco detenciones provisionales adicionales. De este grupo, dos personas resultaron finalmente imputadas. Los cargos recayeron sobre un tercer hombre de 37 años, quien también es considerado un presunto miembro del comando que perpetró el robo y enfrenta las mismas acusaciones que sus compañeros.

La segunda persona imputada fue una mujer de 38 años. A ella se le atribuye la comisión de un delito de complicidad en el robo, junto con el de asociación de malhechores.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Aislinn Derbez se pronunció tras perder a Gabriela Michel, su mamá; destapó la causa de muerte: “Necesito vivir mi duelo”

2. Clarividente colombiana habló de Juan Gabriel y soltó impactante confesión sobre su dudosa muerte: “Me conecté con él”

3. Extrabajador de McDonald’s compartió 5 consejos clave sobre su oficio y ahora es un éxito viral

4. Cambio Radical y la alianza Alma conformarán listas conjuntas al Congreso, así se organizarían

5. “Petro es el jefe de los narcotraficantes”: el presidente teme que EE. UU. aliste una acusación formal en su contra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MuseoRobosospechoso

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.