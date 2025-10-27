Robo en el Museo de Louvre: lo que se sabe de los dos sospechosos detenidos

La Fiscalía francesa confirmó la detención de dos hombres que presuntamente harían parte del grupo de cuatro que perpetraron el viral robo en el Louvre. Las joyas robadas siguen sin ser recuperadas, y la Fiscalía comunicó más tarde que la publicación del detenimiento se dio de manera “muy precipitada”, y lamentan que pueda tener efectos negativos para la investigación.

El fiscal Laure Beccuau expresó por medio de un comunicado: “Esta revelación solo puede perjudicar los esfuerzos de investigación de los cientos de investigadores movilizados, tanto en la búsqueda de las joyas robadas como de todos los delincuentes. Es demasiado pronto para dar más detalles al respecto”.

¿Cómo se dieron los arrestos?

Los dos arrestados tienen antecedentes delictivos, que se encuentran actualmente en detención provisional, que puede durar hasta 96 horas.

La primera detención tuvo lugar en el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle, cuando uno de los sospechosos trataba de abandonar Francia, aparentemente, de camino a Argelia. Esa misma noche tuvo lugar el segundo detenimiento, a las afueras de París, en Seine-Saint-Denis.

De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, que le comunicaron a la cadena pública Franceinfo, el ADN fue crucial para la identificación de los sospechosos, ya que en la escena del crimen se habían encontrado muestras de su ADN.

Museo de Louvre, el más visitado en el mundo | Foto: AP

Beccuau indicó igualmente que se comunicará información adicional al término de la fase de detención provisional de los dos sospechosos.

Los dos capturados fueron trasladados a una sede de la Policía Judicial parisina, (en el distrito XVII de la capital), y en caso de hallarse pruebas en su contra, se les acusaría por delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos. Igualmente, los cargos podrían aumentar dependiendo del estado de las joyas.

¿Dónde están las joyas?

A pesar de las detenciones, actualmente se desconoce el paradero de las joyas, que fueron robadas en una “operación relámpago” en cuestión de minutos en el concurrido Museo de Louvre. Aunque las joyas robadas están valoradas en 88 millones de euros, su precio es invaluable en cuestión patrimonial, ya que pertenecieron a la Corona Francesa.

Hay opiniones divididas sobre el destino de las joyas. El ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, envió felicitaciones a los investigadores por haber trabajado “sin descanso” y les reiteró su confianza.

“Las investigaciones deben continuar respetando el secreto de la investigación bajo la autoridad de la jurisdicción interregional especializada de la Fiscalía de París. ¡Lo haremos con la misma determinación! ¡Seguimos adelante!”, expresó Núñez, quien hasta hace poco era prefecto de la Policía de la capital, en su cuenta de X.

Sin embargo, en medio de una entrevista previa a los arrestos, el ministro del Interior se mostró preocupado por el paradero de las joyas, asegurando que este tipo de botines siempre se resguardan en el extranjero, lo que hace más difícil su búsqueda.

Esta imagen muestra la corona de la emperatriz de la francesa Eugénie de Montijo Ladrones irrumpieron en el Louvre y huyeron con joyas la mañana del 19 de octubre de 2025. | Foto: AFP

“Por desgracia, el botín suele esconderse en el extranjero. Espero que no sea así, sigo confiando”, expresó. El museo reabrió al público el pasado miércoles, pero la Galería Apolo, a la que los ladrones accedieron por una ventana, se mantuvo cerrada.